Як вакцинуватися від COVID-19 з фейковим сертифікатом: алгоритм дій

Власнику фейкового сертифіката необхідно буде зізнатися, де він його купив

За підробку та купівлю сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 загрожує кримінальна відповідальність, однак у МОЗ кажуть, що громадяни з фейковими документами можуть зробити щеплення від COVID-19 і уникнути штрафів чи арешту, однак лише за певних умов.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус у регіонах".

Перш за все, для уникнення відповідальності необхідно буде зізнатися, що ви купили фейковий COVID-сертифікат, а вже потім вам зможуть зробити щеплення від коронавірусу та видати справжній документ після вакцинації.

Алгоритм дій є наступним:

Необхідно звернутися до сімейного лікаря, або ж медика у пункті вакцинації та повідомити, що було придбано несправжній сертифікат вакцинації. Лікар викличе правоохоронців, яким треба буде повторити те ж саме та вказати на заклад охорони здоров’я і людину, яка видала підробку. Співробітники поліції відкриють кримінальне провадження і людина з фейковим COVID-сертифікатом стане його учасником, однак потім цей статус можна буде зняти у судовому порядку. Ухвала суду і стане підставою для звільнення особи, яка придбала підробний документ, від кримінальної відповідальності.

Після цього громадянину зможуть зробити щеплення від коронавірусу, а по завершенню імунізації видати справжній сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, що у Кривому Розі до двох років в’язниці засудили чоловіка, який видавав фейкові свідоцтва про вакцинацію та штампував їх несправжніми печатками.

Також "Телеграф" повідомляв про випадок підробки сертифікатів у Дніпрі, де лікар за 2500 гривень вносив у систему неправдиві дані про вакцинацію, а дози вакцин списував. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.