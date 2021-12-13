Рус

"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
111
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня Новина оновлена 13 грудня 2021, 16:16
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня

Витратити гроші на лікарські засоби можна буде вже у січні

В Україні вже з 19 грудня почнуть видавати 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу. Її можна буде витратити на купівлю квитків, книг, квитків у театри/музеї/кіно та ліки, однак останній пункт стосуватиметься лише чітко визначеної категорії громадян.

Про розширення списку послуг у понеділок, 13 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами глави держави, тисячу за вакцинацію отримають всі українці, які зробити два щеплення від COVID-19 і для молоді це буде "приємним стимулом" вакцинуватися. При цьому видачею цих грошей хочуть підтримати сфери бізнесу, які найбільше постраждали від наслідків коронавірусу.

Тому 1000 гривень через "єПідтримку" дозволять витратити на креативний сектор – театри, музеї, кіно, транспортну сферу – авіацію та залізницю, а також на купівлю книжок. 

Крім того, влада вирішила додати у цей перелік купівлю лікарських засобів, однак скористатися опцією зможуть лише громадяни віком 60+. Використати кошти за вакцинацію у цьому напрямку можна буде вже з січня 2022 року.

Нагадаємо, анонсована Зеленським програма допомоги галузям економіки, що постраждали від коронавірусу, в ході якої вакциновані українці зможуть отримати одну тисячу гривень стартує вже з 19 грудня. А деякі банки вже дають можливість створити спеціальну картку для отримання цих грошей.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський #Тисяча гривень #Covid-19
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Україна
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом, віскі та жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських