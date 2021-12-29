Рус

В Україні виявили ще п’ять випадків "Омікрону": які області у зоні ризику

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
59
Омікрон поширюється Україною Новина оновлена 29 грудня 2021, 12:25
Омікрон поширюється Україною

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що деякі інфіковані були за кордоном

Поки у світі говорять про потенційну небезпеку штаму "Омікрон" та загрозу інсультів навіть у дитячому віці, в Україні ця мутація продовжує набирати обертів. Про п’ять нових випадків станом на ранок повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Відповідно до його посту на сторінці у "Фейсбуці", перший випадок "Омікрону" в Україні підтвердився у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових випадків діагностували в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського.

Якщо говорити про "географію" хвороби, то "Омікрон" виявили у двох киян та двох мешканців Київської області. Крім того, цей штам коронавірусу вже є у Львові та Дніпрі — по одному випадку.

Наразі медпрацівники встановлюють, де могли заразитися українці та з ким перебували в контакті. Вже вдалося з’ясувати, що троє людей незадовго до цього були за кордоном: у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше "Телеграф" писав, що у вакцинованих пацієнтів при зараженні Омікроном виявляються шлункові симптоми — від втрати апетиту до блювоти. Також нагадаємо, що всі щеплені від коронавірусу у 2021 році українці зможуть пройти повторний курс імунізації у 2022 році.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Київ #Коронавірус #Ігор Кузин #Омікрон
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)