Новий вірус "Флурона" атакує Європу: головні симптоми, тяжкість хвороби та способи захиститися
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Експерт каже, що гібридний вірус погіршує стан пацієнта, оскільки симптоми накладаються один на одного
Новий вірус "Флурона" — суміш мутацій коронавірусу та грипу — продовжує поширюватися по Європі. Слідом за Іспанією його виявили у Хорватії.
За словами представника Національного управління громадського здоров’я Діяни Майєр, яка виступила на місцевому каналі HRT, новий гібридний вірус ускладнює стан пацієнта, оскільки більше симптомів і вони накладаються один на одного. За її словами, у грипу більш тяжкі прояви, зокрема висока температура під 40 градусів (коронавірус може протікати без неї - ред.), яка піднімається відразу ж. А ось прояви ковіду зазвичай розвиваються поступово, тому на цьому етапі хворобу визначити непросто. Зробити це можна лише здавши тести і на коронавірус, і грип.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Симптоми гібридного вірусу
Вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження. Поки що у світі лише досліджують гібридну хворобу, проте вже можна говорити про її симптоми:
- висока температура або озноб;
- кашель;
- важке дихання;
- болі в м’язах та втома;
- головний біль;
- можлива втрата нюху (необов’язково);
- біль в горлі;
- нежить;
- розлади ШКТ (частіше у дітей).
Як захиститися від "Флурони"
Тут, мабуть, немає нічого нового, чого б ще не радили у МОЗ України у боротьбі з коронавірусом. Оскільки "Флурона" передається повітряно-краплинним шляхом, то убезпечити себе можна завдяки:
- соціальній дистанції 1,5 метра;
- миттю рук та використанню антисептиків;
- носінню маски;
- уникненню натовпів;
- провітрюванню приміщень;
- на вулиці не варто торкатися очей, носа, рота доки руки будуть не продезінфіковані.
Оскільки хвороба тільки з’явилася, щеплень від "Флурони" не існує. Проте інфекціоністи та вірусологи в усьому світі переконані, що від тяжкого перебігу вбереже вакцинація – від коронавірусу та грипу окремо.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрону" та "Дельти".
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