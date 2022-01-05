Новий вірус "Флурона" атакує Європу: головні симптоми, тяжкість хвороби та способи захиститися

Експерт каже, що гібридний вірус погіршує стан пацієнта, оскільки симптоми накладаються один на одного

Новий вірус "Флурона" — суміш мутацій коронавірусу та грипу — продовжує поширюватися по Європі. Слідом за Іспанією його виявили у Хорватії.

За словами представника Національного управління громадського здоров’я Діяни Майєр, яка виступила на місцевому каналі HRT, новий гібридний вірус ускладнює стан пацієнта, оскільки більше симптомів і вони накладаються один на одного. За її словами, у грипу більш тяжкі прояви, зокрема висока температура під 40 градусів (коронавірус може протікати без неї - ред.), яка піднімається відразу ж. А ось прояви ковіду зазвичай розвиваються поступово, тому на цьому етапі хворобу визначити непросто. Зробити це можна лише здавши тести і на коронавірус, і грип.

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Симптоми гібридного вірусу

Вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження. Поки що у світі лише досліджують гібридну хворобу, проте вже можна говорити про її симптоми:

висока температура або озноб;

кашель;

важке дихання;

болі в м’язах та втома;

головний біль;

можлива втрата нюху (необов’язково);

біль в горлі;

нежить;

розлади ШКТ (частіше у дітей).

Як захиститися від "Флурони"

Тут, мабуть, немає нічого нового, чого б ще не радили у МОЗ України у боротьбі з коронавірусом. Оскільки "Флурона" передається повітряно-краплинним шляхом, то убезпечити себе можна завдяки:

соціальній дистанції 1,5 метра;

миттю рук та використанню антисептиків;

носінню маски;

уникненню натовпів;

провітрюванню приміщень;

на вулиці не варто торкатися очей, носа, рота доки руки будуть не продезінфіковані.

Оскільки хвороба тільки з’явилася, щеплень від "Флурони" не існує. Проте інфекціоністи та вірусологи в усьому світі переконані, що від тяжкого перебігу вбереже вакцинація – від коронавірусу та грипу окремо.

Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрону" та "Дельти".