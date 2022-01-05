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Новий вірус "Флурона" атакує Європу: головні симптоми, тяжкість хвороби та способи захиститися

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Виявити "Флурону" можна лише за результатами тестування на коронавірус та грип Новина оновлена 05 січня 2022, 09:08
Виявити "Флурону" можна лише за результатами тестування на коронавірус та грип

Експерт каже, що гібридний вірус погіршує стан пацієнта, оскільки симптоми накладаються один на одного

Новий вірус "Флурона" — суміш мутацій коронавірусу та грипу — продовжує поширюватися по Європі. Слідом за Іспанією його виявили у Хорватії.

За словами представника Національного управління громадського здоров’я Діяни Майєр, яка виступила на місцевому каналі HRT, новий гібридний вірус ускладнює стан пацієнта, оскільки більше симптомів і вони накладаються один на одного. За її словами, у грипу більш тяжкі прояви, зокрема висока температура під 40 градусів (коронавірус може протікати без неї - ред.), яка піднімається відразу ж. А ось прояви ковіду зазвичай розвиваються поступово, тому на цьому етапі хворобу визначити непросто. Зробити це можна лише здавши тести і на коронавірус, і грип.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Симптоми гібридного вірусу

Вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження. Поки що у світі лише досліджують гібридну хворобу, проте вже можна говорити про її симптоми:

  • висока температура або озноб;
  • кашель;
  • важке дихання;
  • болі в м’язах та втома;
  • головний біль;
  • можлива втрата нюху (необов’язково);
  • біль в горлі;
  • нежить;
  • розлади ШКТ (частіше у дітей).

Як захиститися від "Флурони"

Тут, мабуть, немає нічого нового, чого б ще не радили у МОЗ України у боротьбі з коронавірусом. Оскільки "Флурона" передається повітряно-краплинним шляхом, то убезпечити себе можна завдяки:

  • соціальній дистанції 1,5 метра;
  • миттю рук та використанню антисептиків;
  • носінню маски;
  • уникненню натовпів;
  • провітрюванню приміщень;
  • на вулиці не варто торкатися очей, носа, рота доки руки будуть не продезінфіковані.

Оскільки хвороба тільки з’явилася, щеплень від "Флурони" не існує. Проте інфекціоністи та вірусологи в усьому світі переконані, що від тяжкого перебігу вбереже вакцинація – від коронавірусу та грипу окремо.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрону" та "Дельти".

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Теги:
#Симптоми #Грип #Коронавірус #Флурона
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