"Флурона" підібралася до кордонів України: чи така вона небезпечна, як про неї говорять

У США кажуть, що хворобу вони фіксували і раніше — до того, як вона знайшла свою назву

Випадків нового вірусу під назвою "Флурона", який утворився внаслідок одночасного інфікування людини коронавірусом та грипом, у світі стає дедалі більше. Так, нещодавно нові випадки хвороби виявили по сусідству з Україною — в Угорщині, а також на Філіппінах. І це поряд з тим, що хворобу раніше вже діагностували в Ізраїлі, Іспанії, Бразилії, Росії та США. Західні таблоїди називали "Флурону" подвійною проблемою, проте деякі медики кажуть: хвороба виникла раніше, ніж про неї почали писати, і нічого незвичайного в одночасному зараженні двома видами вірусів (в даному випадку — грип та ковід) немає.

Так, згідно зі звітом Atlantic, як передає американське ЗМІ The Washington Post, "Флурона" поширювалася світом ще до того, як знайшла свою назву. Ще два роки тому в США медики успішно лікували пацієнтів, інфікованих і грипом, і коронавірусом одночасно.

"У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт отримав позитивний результат на грип, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили, що він разом із трьома членами сім’ї заразився обома вірусами", — цитує видання американських лікарів, які наводять приклад. І таких випадків були десятки.

Згідно з останніми заявами, "Флурону" лише почали вивчати. Однак не всі вважають хворобу чимось небезпечним та непередбачуваним. Представник охорони здоров’я Філіппін, наприклад, каже, що такі гібридні інфекції не є чимось незвичайним. Проте дослідження продовжуються.

Водночас інші вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження.

Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрону" та "Дельти".