Глава Pfizer засмутив заявою щодо ефективності вакцини від "Омікрону"

Дві дози Pfizer та Moderna ефективні від зараження новим штамом лише на 10%

У компанії Pfizer зробили нову заяву щодо ефективності їх вакцини проти нового штаму "Омікрон", який розвивається в організмі всього за 72 години і проявляє симптоми набагато швидше за інші мутації. За словами експертів, двох доз недостатньо для захисту від нової хвилі пандемії.

Як заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, якого цитує CNBC, щоб убезпечити себе від "Омікрону", потрібно зробити бустерну дозу вакцини. Якщо щеплень буде три, то людина отримає "непоганий захист від смерті та пристойний захист від госпіталізацій".

Глава Pfizer також переконаний, що "Омікрон" більш небезпечний, ніж інші мутації, тому що частково оминає захист двох доз, розрахованих на попередні штами.

Що ж до бустерної, як довго вона діятиме під час пандемії "Омікрона" поки що невідомо.

Зазначимо, що раніше вчені заявляли, що дві дози Pfizer або Moderna ефективні від зараження Омікроном всього на 10%, а ось бустерна підвищує цю цифру до 75-ти.

Раніше американські медики відзначали появу нового наслідку та одночасно симптому COVID у малюків до 5 років.