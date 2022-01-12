В Україні розпочалася нова хвиля пандемії коронавірусу: що відомо

На початку 2022 року кількість позитивних тестів на ковід за лічені дні вже зросла на 40%

Хоч у МОЗ припускали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться у лютому, в Україні цей процес стартував раніше.

Про старт пандемії із новою силою повідомили вчені Національної академії наук України.

Судячи з аналізу даних, у січні кількість позитивних тестів на ковід зросла на 40% порівняно з даними, що були у грудні.

У середньому коронавірус на добу на початку 2022 року реєстрували у 4540 українців, а добова смертність склала 158 осіб (статистика за останній тиждень).

Але навіть ця картина, за прогнозом, погіршиться: за даними моделі SEIR_U, 19-25 січня очікується, в середньому, 7072 випадки.

Аналітики також кажуть, що коронавірус "помолодшав". Мовляв, протягом останнього тижня хворобу найчастіше виявляють у молоді до 35 років.

Що ж буде на початку лютого, наразі невідомо. Вчені кажуть, що, виходячи з заразності штаму "Омікрон", сезонності, тенденцій багатьох інших країн, а також після відкриття шкіл вірус почне розвиватися в Україні ще більш стрімко, ніж будь-коли.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.