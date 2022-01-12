Рус

Захворіють усі: стало відомо, по кому "Омікрон" вдарить найсильніше

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
714
Деякі люди перенесуть недугу легше, але є і нова група ризику Новина оновлена 12 січня 2022, 11:29
Деякі люди перенесуть недугу легше, але є і нова група ризику

Експерт вважає, що масове зараження новим штамом неминуче для всіх

Експерти зробили нову заяву щодо штаму "Омікрон", через яку в Україні вже починається нова хвиля пандемії. У Національному інституті алергічних та інфекційних захворювань США вважають, що зараження цією мутацією неминуче для всіх. Проте є люди, по яким "Омікрон" вдарить найсильніше.

За словами директора цієї установи Ентоні Фаучі, якого цитує CNN, на жаль, новим штамом перехворіє все населення планети. Але найбільше постраждають ті, хто не щеплений. Імунізовані двома-трьома дозами вакцини впораються з недугою легше.

"Вони перенесуть це досить добре, тому що не будуть госпіталізовані і не помруть", — вважає Фаучі.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що на тлі поширення штаму "Омікрон" можуть знадобитися нові вакцини.

Теги:
#США #Пандемія #Коронавірус #Омікрон
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Здоров'я
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Категорія
Діятиме держдопомога лише на продукти
Не як у СРСР: для кого можуть запровадити продуктові "картки" в Україні
Дата публікації
Категорія
Одна з машин опинилася на відбійнику
У Харкові трапилася жорстка аварія: троє загинули, двоє дітей у тяжкому стані (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
США та ЄС можуть вводити окремі обмеження
Росія хоче "розкачати" Україну зсередини, але тоді їй буде "дуже боляче", — Нуланд
Дата публікації
Категорія
Путіну важливо зібрати свою "Союзну державу"
Без ілюзій: генерал назвав кінцеву мету Путіна в Україні