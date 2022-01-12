Захворіють усі: стало відомо, по кому "Омікрон" вдарить найсильніше

Експерт вважає, що масове зараження новим штамом неминуче для всіх

Експерти зробили нову заяву щодо штаму "Омікрон", через яку в Україні вже починається нова хвиля пандемії. У Національному інституті алергічних та інфекційних захворювань США вважають, що зараження цією мутацією неминуче для всіх. Проте є люди, по яким "Омікрон" вдарить найсильніше.

За словами директора цієї установи Ентоні Фаучі, якого цитує CNN, на жаль, новим штамом перехворіє все населення планети. Але найбільше постраждають ті, хто не щеплений. Імунізовані двома-трьома дозами вакцини впораються з недугою легше.

"Вони перенесуть це досить добре, тому що не будуть госпіталізовані і не помруть", — вважає Фаучі.

Читайте також: Категорія Здоров'я Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись "Телеграф", посилаючись на ВООЗ та МОЗ, розповість, як розпізнати головні мутації та гібриди коронавірусу, а також які з них найпідступніші

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що на тлі поширення штаму "Омікрон" можуть знадобитися нові вакцини.