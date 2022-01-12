Коронавірус vs туберкульоз: схожі симптоми хвороб і як не пропустити сухоти
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При обох хворобах може бути кашель, задишка, стомлюваність і навіть кровохаркання. Проте є й відмінності
Нав’язливий кашель, який є головною ознакою коронавірусу, через пандемію часто приписують саме цій недузі. Однак через це українці можуть пропустити інше поширене в нашій країні захворювання — туберкульоз, якому характерні подібні симптоми.
Як розпізнати ту чи іншу хворобу розповіли у МОЗ України.
Експерти кажуть, що коронавірус та туберкульоз дуже відрізняються за інкубаційним періодом: якщо перший вірус проявляється гостро через 3-5 днів, то друга хвороба може розтягнутися за проявом на тижні і навіть місяці після зараження.
Втім, симптоми можуть бути схожі:
- Слабкість. У пацієнта з коронавірусом вона може бути як у розпал хвороби, так і після неї. Загальна стомлюваність та зниження працездатності характерні і для туберкульозу.
- Температура. Коронавірус може протікати як із жаром (понад 38 градусів), так і без нього. Для туберкульозу характерний субфебрилітет 37-37,2 градусів, у важких випадках температура піднімається вище.
- Вага. При туберкульозі людина худне, а ночами сильно потіє уві сні. Для ковіду ці симптоми не характерні.
- Кашель і задишка характерні для обох хвороб (при коронавірусі у легкій формі їх може не бути).
- Кровохаркання – при важких формах коронавірусу та туберкульозу, якщо легені сильно уражені.
- Зміна психологічного стану людини ще одна спільна риса.
Звичайно, поставити той чи інший діагноз може тільки лікар після лабораторних досліджень. І звертатися за допомогою потрібно як при коронавірусі, так і при туберкульозі.
Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.
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