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Коронавірус vs туберкульоз: схожі симптоми хвороб і як не пропустити сухоти

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Коронавірус схожий на туберкульоз за симптоматикою, однак є характерні відмінності Новина оновлена 12 січня 2022, 15:01
Коронавірус схожий на туберкульоз за симптоматикою, однак є характерні відмінності

При обох хворобах може бути кашель, задишка, стомлюваність і навіть кровохаркання. Проте є й відмінності

Нав’язливий кашель, який є головною ознакою коронавірусу, через пандемію часто приписують саме цій недузі. Однак через це українці можуть пропустити інше поширене в нашій країні захворювання — туберкульоз, якому характерні подібні симптоми.

Як розпізнати ту чи іншу хворобу розповіли у МОЗ України.

Експерти кажуть, що коронавірус та туберкульоз дуже відрізняються за інкубаційним періодом: якщо перший вірус проявляється гостро через 3-5 днів, то друга хвороба може розтягнутися за проявом на тижні і навіть місяці після зараження.

Втім, симптоми можуть бути схожі:

  • Слабкість. У пацієнта з коронавірусом вона може бути як у розпал хвороби, так і після неї. Загальна стомлюваність та зниження працездатності характерні і для туберкульозу.
  • Температура. Коронавірус може протікати як із жаром (понад 38 градусів), так і без нього. Для туберкульозу характерний субфебрилітет 37-37,2 градусів, у важких випадках температура піднімається вище.
  • Вага. При туберкульозі людина худне, а ночами сильно потіє уві сні. Для ковіду ці симптоми не характерні.
  • Кашель і задишка характерні для обох хвороб (при коронавірусі у легкій формі їх може не бути).
  • Кровохаркання – при важких формах коронавірусу та туберкульозу, якщо легені сильно уражені.
  • Зміна психологічного стану людини ще одна спільна риса.

Звичайно, поставити той чи інший діагноз може тільки лікар після лабораторних досліджень. І звертатися за допомогою потрібно як при коронавірусі, так і при туберкульозі.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.

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Теги:
#МОЗ #Туберкульоз #Симптоми #Коронавірус
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