Коронавірус vs туберкульоз: схожі симптоми хвороб і як не пропустити сухоти

При обох хворобах може бути кашель, задишка, стомлюваність і навіть кровохаркання. Проте є й відмінності

Нав’язливий кашель, який є головною ознакою коронавірусу, через пандемію часто приписують саме цій недузі. Однак через це українці можуть пропустити інше поширене в нашій країні захворювання — туберкульоз, якому характерні подібні симптоми.

Як розпізнати ту чи іншу хворобу розповіли у МОЗ України.

Експерти кажуть, що коронавірус та туберкульоз дуже відрізняються за інкубаційним періодом: якщо перший вірус проявляється гостро через 3-5 днів, то друга хвороба може розтягнутися за проявом на тижні і навіть місяці після зараження.

Читайте також: Категорія Здоров'я Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись "Телеграф", посилаючись на ВООЗ та МОЗ, розповість, як розпізнати головні мутації та гібриди коронавірусу, а також які з них найпідступніші

Втім, симптоми можуть бути схожі:

Слабкість. У пацієнта з коронавірусом вона може бути як у розпал хвороби, так і після неї. Загальна стомлюваність та зниження працездатності характерні і для туберкульозу.

У пацієнта з коронавірусом вона може бути як у розпал хвороби, так і після неї. Загальна стомлюваність та зниження працездатності характерні і для туберкульозу. Температура. Коронавірус може протікати як із жаром (понад 38 градусів), так і без нього. Для туберкульозу характерний субфебрилітет 37-37,2 градусів, у важких випадках температура піднімається вище.

Коронавірус може протікати як із жаром (понад 38 градусів), так і без нього. Для туберкульозу характерний субфебрилітет 37-37,2 градусів, у важких випадках температура піднімається вище. Вага. При туберкульозі людина худне, а ночами сильно потіє уві сні. Для ковіду ці симптоми не характерні.

При туберкульозі людина худне, а ночами сильно потіє уві сні. Для ковіду ці симптоми не характерні. Кашель і задишка характерні для обох хвороб (при коронавірусі у легкій формі їх може не бути).

характерні для обох хвороб (при коронавірусі у легкій формі їх може не бути). Кровохаркання – при важких формах коронавірусу та туберкульозу, якщо легені сильно уражені.

– при важких формах коронавірусу та туберкульозу, якщо легені сильно уражені. Зміна психологічного стану людини ще одна спільна риса.

Звичайно, поставити той чи інший діагноз може тільки лікар після лабораторних досліджень. І звертатися за допомогою потрібно як при коронавірусі, так і при туберкульозі.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені заявили, що інкубаційний період – тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів – становить лише 72 години.