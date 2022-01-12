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Багатотисячне військо та ударна техніка РФ біля кордонів України: у Кремлі відповіли, навіщо вони там

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На кордонах нашої держави з боку РФ — купа техніки та солдатів Новина оновлена 12 січня 2022, 15:45
На кордонах нашої держави з боку РФ — купа техніки та солдатів

Пєсков заявив, що військові навчання поблизу України "продовжувалися, продовжуються і продовжуватимуться"

У РФ на кордоні з Україною зараз перебуває понад 100 000 військових, техніка і продовжують перегоняти вертольоти, що, за інформацією розвідників, свідчить про підготовку до можливого вторгнення в Україну. Втім, у РФ заявили, що все це в рамках навчань і кажуть, що відводити війська від кордонів з Україною не збираються.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує ТАСС, вони не виводитимуть військових із чотирьох областей, які межують з Україною. Мовляв, там триватимуть навчання, які нібито не пов’язані з маніпуляціями перед переговорами із Заходом.

"Ми говоримо все-таки про наші підрозділи і наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво і військові навчання продовжувалися, продовжуються і будуть продовжуватися, це звичайна практика будь-яких збройних сил", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, що з’явилася офіційна позиція Кремля на заяви українського президента Володимира Зеленського щодо "домовленостей" з питань Донбасу. Росія нібито не проти сісти за стіл переговорів, але є одне "але".

Теги:
#Росія #Дмитро Пєсков #агресія РФ #Кордони України
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