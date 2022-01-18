Для військових баз: українці почали передавати землю у власність НАТО (фото)

Активісти готові передати свої ділянки у довічне користування

Військова загроза, що надходить з боку Російської Федерації, змушує дедалі більше українців замислитися над необхідністю входження до НАТО. Дехто навіть намагається самостійно прискорити цей процес — шляхом передачі Альянсу своїх земельних ділянок.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікації в окремих Telegram-каналах.

Так, за інформацією "Оперативний ЗСУ", першим "примкнути" до Північноатлантичного Альянсу вельми незвичайним способом вирішив мешканець одного із сіл Харківщини Олег Марченко. У своїй заяві на ім’я генсека НАТО Єнса Столтенберга він зазначив, що передає організації у довічне користування свою ділянку площею 8,13 га.

Заява Марченка

Як варіант щодо використання землі, Марченко запропонував звести на ній іноземну військову базу, через які постійно так переживають у Кремлі.

За тиждень подібним документом поділився в особистому каналі й одеський активіст, націоналіст Дем’ян Ганул.

Його земельна ділянка трохи скромніша — лише 5,3 га, та розташована в Кіровоградській області. Проте Ганул, як і його харківський однодумець, готовий надати землю для розміщення на ній військової техніки та особового складу армії НАТО.

Заява Ганула

Цілком можливо, що таким своєрідним флешмобом українці намагаються привернути увагу влади до необхідності зближення з Альянсом.

При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українська армія здатна бути навіть страшнішою за військових НАТО. Таким чином, політик прокоментував нарощування контингенту на білорусько-українському кордоні, яке відбувається для протистояння ймовірній появі хвилі мігрантів.

Також "Телеграф" писав, що в Росії переконані — Альянс із кожним днем "підбирається" дедалі ближче до української держави. Відтак це нібито може бути серйозною загрозою для РФ.

Утім, в українському міністерстві закордонних справ думають інакше. За словами Дмитра Кулеби, Путіну варто подивитися на власне відображення у дзеркало, щоб зрозуміти, хто ж є причиною зближення військово-політичної організації та України.