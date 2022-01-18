Є кілька варіантів: військовий експерт назвав місця, де Росія може прорватися в Україну

Серед можливих сценаріїв вторгнення — ОРДЛО та Придністров’я.

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, прикриваючись заявами про вторгнення НАТО. Все це викликає серйозні побоювання як у громадян, так і військових експертів нашої країни, які вже почали прораховувати можливі сценарії вторгнення російських військ.

У коментарі "Телеграфу" екс-спікер Генштабу ЗСУ та військовий експерт Влад Волошин зазначив, що найімовірнішим плацдармом для російської агресії стане територія ОРДЛО.

На його думку, саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей РФ зосередили всі важелі управління.

"Стоять їхні військові, їх озброєння, натреновані їхніми інструкторами місцеві бойовики", — зазначив експерт.

Проте інших сценаріїв розвитку подій також виключати не варто. Волошин зазначив, що ще однією потенційно небезпечною зоною є Придністров’я, про яке говорили у Головному управлінні розвідки. Все тому, що воно знаходиться в безпосередній близькості від кордонів України, і там вже розташовані склади з боєприпасами та технікою часів СРСР.

Читайте також: Категорія Новини СНД Придністров’я: що відбувається в молдавській "ДНР" і які уроки має винести Україна Історія Придністров’я до болю нагадує те, що зараз відбувається в ОРДЛО. Які уроки може отримати Україна з історії молдавської "ДНР" — в матеріалі "Телеграфа"

"Здійснити "напад" на ці склади під виглядом "українських радикалів" для російських спецслужб — раз плюнути. А потім включити "відповідь", у тому числі широкомасштабну операцію із залученням російських "миротворців". Нескладно для РФ і влаштувати якусь кризу в Азовському або Чорному морі. Не можна відкидати і агресію з боку адмінкордону із захопленим росіянами Кримом. Ну і північний напрямок – Білорусь – ще одна потенційно небезпечна точка", – додав Влад Волошин.

Нагадаємо, що на тлі загрози вторгнення Росії в Україну з таємним візитом приїжджав голова ЦРУ Вільям Бернс.

Також "Телеграф" писав про низку зустрічей, що проводилися між США, Росією та НАТО, де РФ вимагала "гарантій безпеки".