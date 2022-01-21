Бігти від військових і падати на землю під час обстрілу: для українців випустили брошуру з порадами на випадок війни
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Українцям докладно розповіли про те, що робити, якщо настане війна на мирній території
Незважаючи на прагнення українських політиків не допустити повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто заявляє, що війна триває вже 8 років і не виключає ескалації конфлікту. У зв’язку з цим Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки представив брошуру під назвою "У разі надзвичайної ситуації чи війни", яка допоможе українцям знайти відповіді на головне питання: що робити, якщо станеться війна?
Так, на 14 сторінках документа можна дізнатися про гарні здібності нашої країни, яка стримує країну-агресора з 2014 року. Також йдеться про те, що якщо настане повномасштабна війна, то ключовим елементом стануть підрозділи територіальної оборони у кожній області.
Українцям також радять поставитися до власного будинку, як до фортеці:
- перевірити підвали та укриття в будинку;
- зробити запаси питної та технічної води;
- подбати про запаси продуктів тривалого зберігання;
- зібрати найнеобхідніші речі та документи у разі екстреної евакуації;
- подбати про власний транспорт: щоб бак з паливом був повний для евакуації;
- подбати про альтернативні джерела обігріву та приготування їжі у разі відключення електрики та газу.
Творці брошури радять не розповідати про свої плани малознайомим людям, завжди носити з собою паспорт, уникати стовпотворень, а побачивши військових зі зброєю — терміново залишити небезпечний район.
Ці та десятки інших корисних порад, зокрема, що робити, якщо почалися обстріли, читайте у докладних інструкціях від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Нагадаємо, що у Кремлі назвали санкції США проти їхніх банків небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".
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