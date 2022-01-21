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Бігти від військових і падати на землю під час обстрілу: для українців випустили брошуру з порадами на випадок війни

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Інструкції створив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Новина оновлена 21 січня 2022, 07:44
Інструкції створив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українцям докладно розповіли про те, що робити, якщо настане війна на мирній території

Незважаючи на прагнення українських політиків не допустити повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто заявляє, що війна триває вже 8 років і не виключає ескалації конфлікту. У зв’язку з цим Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки представив брошуру під назвою "У разі надзвичайної ситуації чи війни", яка допоможе українцям знайти відповіді на головне питання: що робити, якщо станеться війна?

Так, на 14 сторінках документа можна дізнатися про гарні здібності нашої країни, яка стримує країну-агресора з 2014 року. Також йдеться про те, що якщо настане повномасштабна війна, то ключовим елементом стануть підрозділи територіальної оборони у кожній області.

Українцям також радять поставитися до власного будинку, як до фортеці:

  • перевірити підвали та укриття в будинку;
  • зробити запаси питної та технічної води;
  • подбати про запаси продуктів тривалого зберігання;
  • зібрати найнеобхідніші речі та документи у разі екстреної евакуації;
  • подбати про власний транспорт: щоб бак з паливом був повний для евакуації;
  • подбати про альтернативні джерела обігріву та приготування їжі у разі відключення електрики та газу.

Творці брошури радять не розповідати про свої плани малознайомим людям, завжди носити з собою паспорт, уникати стовпотворень, а побачивши військових зі зброєю — терміново залишити небезпечний район.

Ці та десятки інших корисних порад, зокрема, що робити, якщо почалися обстріли, читайте у докладних інструкціях від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, що у Кремлі назвали санкції США проти їхніх банків небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".

Теги:
#Росія #Поради #Війна #Війна в Україні
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