Над Україною кружляє бойовий літак ВПС США: у чому причина

Повітряне судно вже пролетіло над Полтавською, Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями

У п’ятницю, 21 січня, над Україною кружляє літак НАТО.

Судячи з інформації сервісу Flightradar24, бойове повітряне судно ВПС США Boeing RC-135W Rivet Joint, позивний якого JAKE 11, пролетіло над кількома областями нашої країни. Висота польоту становить близько 10 кілометрів, а швидкість — 604 кілометри на годину.

Відомо, що американський бойовий літак вилетів із Великобританії. Долетівши через Полтавський регіон до Первомайського Харківської області, він повернув у бік Запорізької. Також, судячи з траєкторії польоту, опівдні JAKE 11 пролітав над Миколаївською областю і зараз рухається на захід у бік Молдови.

Очевидно, літак НАТО моніторить обстановку в Україні з повітря. Офіційної інформації наразі немає.

Літак США над Україною

Зазначимо, що раніше над Дніпропетровською областю помітили Boeing E-8C, призначений для керування та цілевказівки. Також він був помічений у небі над Польщею. Літак деякий час кружляв над Павлоградом, мабуть, збираючи дані про ситуацію на Донбасі. Зокрема літак здатний розпізнавати колісну та гусеничну техніку за будь-яких погодних умов.