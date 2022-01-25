"Омікрон" загрожує кожному: як розпізнати хворобу за новими симптомами

Коронавірус тепер не виявляється кашлем і втратою нюху: у нового ковіду нові симптоми

У лютому "Омікрон", на який тільки 25 січня захворіло 19 118 наших співгромадян, накриє нашу країну з небувалою силою. У МОЗ кажуть, що всього за місяць інфікується близько мільйона українців. І, на жаль, під загрозою всі: як щеплені (хоча хвороба протікатиме легше), так і ті, хто хворів на попередні штами коронавірусу.

У МОЗ, нагадуючи основні симптоми "Омікрону", кажуть, що при даній мутації люди рідше скаржаться на кашель: його фіксують лише у 43,5% випадків. Не показова при цьому штамі і втрата нюху: цей симптом фіксують лише у чверті тих, хто заразився.

Однак розпізнати хворобу можна вже через 72 години після зараження за такими ознаками:

першіння у горлі;

біль у попереку;

нежить і закладеність носа;

головний біль;

втома;

чхання;

рясне потовиділення в нічний час;

ломота у тілі.

Втім, є серед проявів хвороби і дуже нетипова ознака — специфічне тремтіння тіла з почуттям холоду. Про це розповіла лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Леся Радковська. За словами експерта, хвороба справді схожа за симптоматикою на ГРВІ, тому при перших її проявах слід звернутися до сімейного лікаря.

Раніше ми повідомляли, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.