"Омікроном" захворіють усі: як відрізнити симптоми нового штаму від "Дельти" та грипу
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Нова мутація коронавірусу схожа на попередні, проте на зміну старим симптомам приходять нові
В Україні дедалі частіше діагностують новий штам ковіду "Омікрон", проте поряд з ним продовжують курсувати й інші віруси, зокрема мутація "Дельта" та грип.
У МОЗ відповіли, як відрізнити нову хворобу, на яку ризикують захворіти всі, від інших і назвали головні симптоми.
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Зокрема, основні прояви "Омікрону" у відсотковому співвідношенні виглядають так:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втома (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
У деяких пацієнтів також може спостерігатися і біль у вухах. Кашель і втрата нюху при "Омікроні" — аж ніяк не головні симптоми.
Ще однією відмінністю є те, що дана мутація проявляється вже через 72 години після зараження, тоді як "Дельта" — найчастіше лише на п’ятий день.
На відміну від вищезгаданого штаму його попередник — "Дельта" — розвивається трохи повільніше і проявляється такими ж ознаками, проте є і додаткові симптоми:
- кашель (43,5%);
- хрипкий голос (35,7%);
- озноб або тремтіння (30%);
- гарячка (29,4%);
- втрата або спотворення нюху (23,7%).
І якщо при ковіді температура може бути зовсім відсутня або підніматися через кілька днів після появи симптомів, при грипі, кажуть медики, картина інша. Хвороба відразу ж проявляється високою температурою і лише після цього через час з’являється симптоматика: нежить, кашель, біль у горлі тощо.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Раніше ми повідомляли, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.
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