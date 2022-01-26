"Омікроном" захворіють усі: як відрізнити симптоми нового штаму від "Дельти" та грипу

Нова мутація коронавірусу схожа на попередні, проте на зміну старим симптомам приходять нові

В Україні дедалі частіше діагностують новий штам ковіду "Омікрон", проте поряд з ним продовжують курсувати й інші віруси, зокрема мутація "Дельта" та грип.

У МОЗ відповіли, як відрізнити нову хворобу, на яку ризикують захворіти всі, від інших і назвали головні симптоми.

Зокрема, основні прояви "Омікрону" у відсотковому співвідношенні виглядають так:

- нежить (73%);

- головний біль (67,5%);

- втома (63,5);

- чхання (60%);

- біль у горлі (59,6%).

У деяких пацієнтів також може спостерігатися і біль у вухах. Кашель і втрата нюху при "Омікроні" — аж ніяк не головні симптоми.

Ще однією відмінністю є те, що дана мутація проявляється вже через 72 години після зараження, тоді як "Дельта" — найчастіше лише на п’ятий день.

На відміну від вищезгаданого штаму його попередник — "Дельта" — розвивається трохи повільніше і проявляється такими ж ознаками, проте є і додаткові симптоми:

- кашель (43,5%);

- хрипкий голос (35,7%);

- озноб або тремтіння (30%);

- гарячка (29,4%);

- втрата або спотворення нюху (23,7%).

І якщо при ковіді температура може бути зовсім відсутня або підніматися через кілька днів після появи симптомів, при грипі, кажуть медики, картина інша. Хвороба відразу ж проявляється високою температурою і лише після цього через час з’являється симптоматика: нежить, кашель, біль у горлі тощо.

Раніше ми повідомляли, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.