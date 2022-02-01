"Омікрон" загрожує всім без винятку: топ-7 фактів про новий вірус від експертів
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Чи можна захворіти "Омікроном" повторно і чи хвороба протікає у легшій формі — відповіді на ці питання дали в МОЗ та ООН
Україну атакує новий штам коронавірусу "Омікрон", яким можуть інфікуватися всі без винятку: і щеплені українці, і ті, хто хворів на інші мутації ковіду раніше. Лише станом на 1 лютого в Україні всього за добу захворіло 30 768 осіб, і, судячи з прогнозу МОЗ, за цей місяць інфікується близько мільйона наших співгромадян.
У зв’язку з тим, що хвороба загрожує всім, а мережа рясніє різними фейками про "Омікрон", "Телеграф", спираючись на офіційну інформацію МОЗ та ООН, зібрав головні відповіді на хвилюючі багатьох питання.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
1. Як розпізнати "Омікрон" за симптомами?
Згідно з інформацією МОЗ, головними проявами нового штаму ковіду є:
- нежить (73%);
- головна біль (67,5%);
- втома (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
У деяких пацієнтів також може спостерігатися і біль у вухах. Кашель і втрата нюху при "Омікроні" — аж ніяк не головні симптоми.
Звичайно, тільки за симптомами розпізнати ковід не можна. Варто звернутися до лікаря та здати ПЛР або експрес-тест у лабораторії.
2. Коли може виявитися хвороба після контакту з хворим на "Омікрон"?
Ця мутація проявляється вже через 72 години після зараження — це набагато швидше, ніж попередні штами.
3. Вірус протікає у легшій формі і менш небезпечний?
В ООН згодні з тим, що штам переноситься легше, ніж "Дельта"-варіант, проте його не слід вважати легкою формою. Тяжкі випадки теж є, і через кількість заражень збільшиться і кількість пацієнтів у лікарнях.
4. Вакцини не допомагають?
Справді, сучасні вакцини не рятують на 100% від зараження "Омікроном", проте можуть запобігти тяжкому перебігу хвороби. Для максимально ефективного захисту медики закликають робити третю дозу — бустерну.
5. Чи є температура обов’язковим симптомом хвороби та як із нею боротися?
Медики єдині у думці, що "Омікрон" може протікати як з лихоманкою до 40 градусів, так і з субфебрильною температурою трохи вищою за 37, так і взагалі без неї. У МОЗ радять не чекати високих позначок на градусниках, і збивати жар "Парацетамолом".
6. Чи можна захворіти на цей штам повторно?
Так, ризик повторного зараження – реінфекції – вищий, якщо порівнювати з попередніми штамами. Для "Омікрону" він більш ніж у 5 разів вищий і становить 13%.
7. Як захиститися від "Омікрону"?
- вакцинуватись бустерною дозою;
- дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;
- мити руки та користуватися антисептиками;
- носити маски;
- уникати стовпотворень;
- провітрювати приміщення;
- на вулиці не варто торкатися лиця доти, доки руки будуть не продезінфіковані;
- термічно обробляти продукти.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Як раніше писав " Телеграф ", в Україні кількість смертей від коронавірусу за час пандемії подолала показник у 100 тисяч людей. Також з кінця січня в країні розширився список співробітників, яких можуть усунути від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу.
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