"Омікрон" загрожує всім без винятку: топ-7 фактів про новий вірус від експертів

Чи можна захворіти "Омікроном" повторно і чи хвороба протікає у легшій формі — відповіді на ці питання дали в МОЗ та ООН

Україну атакує новий штам коронавірусу "Омікрон", яким можуть інфікуватися всі без винятку: і щеплені українці, і ті, хто хворів на інші мутації ковіду раніше. Лише станом на 1 лютого в Україні всього за добу захворіло 30 768 осіб, і, судячи з прогнозу МОЗ, за цей місяць інфікується близько мільйона наших співгромадян.

У зв’язку з тим, що хвороба загрожує всім, а мережа рясніє різними фейками про "Омікрон", "Телеграф", спираючись на офіційну інформацію МОЗ та ООН, зібрав головні відповіді на хвилюючі багатьох питання.

1. Як розпізнати "Омікрон" за симптомами?

Згідно з інформацією МОЗ, головними проявами нового штаму ковіду є:

нежить (73%);

головна біль (67,5%);

втома (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

У деяких пацієнтів також може спостерігатися і біль у вухах. Кашель і втрата нюху при "Омікроні" — аж ніяк не головні симптоми.

Звичайно, тільки за симптомами розпізнати ковід не можна. Варто звернутися до лікаря та здати ПЛР або експрес-тест у лабораторії.

2. Коли може виявитися хвороба після контакту з хворим на "Омікрон"?

Ця мутація проявляється вже через 72 години після зараження — це набагато швидше, ніж попередні штами.

3. Вірус протікає у легшій формі і менш небезпечний?

В ООН згодні з тим, що штам переноситься легше, ніж "Дельта"-варіант, проте його не слід вважати легкою формою. Тяжкі випадки теж є, і через кількість заражень збільшиться і кількість пацієнтів у лікарнях.

4. Вакцини не допомагають?

Справді, сучасні вакцини не рятують на 100% від зараження "Омікроном", проте можуть запобігти тяжкому перебігу хвороби. Для максимально ефективного захисту медики закликають робити третю дозу — бустерну.

5. Чи є температура обов’язковим симптомом хвороби та як із нею боротися?

Медики єдині у думці, що "Омікрон" може протікати як з лихоманкою до 40 градусів, так і з субфебрильною температурою трохи вищою за 37, так і взагалі без неї. У МОЗ радять не чекати високих позначок на градусниках, і збивати жар "Парацетамолом".

6. Чи можна захворіти на цей штам повторно?

Так, ризик повторного зараження – реінфекції – вищий, якщо порівнювати з попередніми штамами. Для "Омікрону" він більш ніж у 5 разів вищий і становить 13%.

7. Як захиститися від "Омікрону"?

вакцинуватись бустерною дозою;

дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;

мити руки та користуватися антисептиками;

носити маски;

уникати стовпотворень;

провітрювати приміщення;

на вулиці не варто торкатися лиця доти, доки руки будуть не продезінфіковані;

термічно обробляти продукти.

Як раніше писав " Телеграф ", в Україні кількість смертей від коронавірусу за час пандемії подолала показник у 100 тисяч людей. Також з кінця січня в країні розширився список співробітників, яких можуть усунути від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу.