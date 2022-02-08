Команда Parimatch пройшла навчання зі сталого розвитку: навіщо і чому?

Співробітники компанії Parimatch Ukraine та міжнародного холдингу Parimatch Tech взяли участь в інтерактивній зустрічі з експертами Глобального договору ООН в Україні. У фокусі навчання – сталий розвиток компанії в Україні та світі, знайомство з найкращими міжнародними практиками у сталому розвитку, тренди та очікування у 2022 році.

Бренд Parimatch все далі рухається у бік публічності та слідує світовим тенденціям розвитку бізнесу, одна з яких – сталий розвиток. "Світ змінюється, відповідальність за майбутнє лежить не лише на державі чи її мешканцях, а й на бізнесі. Parimatch Ukraine, як перший легальний букмекер в Україні, визначає вектор розвитку індустрії азартних ігор. Довгострокова стратегія розвитку компанії вже включає конкретні кроки для досягнення поставлених цілей сталого розвитку ООН. Ми впевнені, що системне навчання для співробітників, можливість для самореалізації, безпека та комфорт на робочому місці впливає на формування довірчих та прозорих взаємин між компанією та співробітниками. Відтак і викликає бажання рухатися в одному напрямку, досягати спільних бізнес-результатів", – каже Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Під час приєднання до Глобального договору ООН, компанія визначила основні напрямки сталого розвитку: забезпечення здорового способу життя та добробуту людей, сприяння сталому економічному зростанню, продуктивній зайнятості, гідній праці, забезпечення якісної освіти та заохочення можливості навчання, боротьба зі зміною клімату та його наслідками, активізація роботи у рамках глобального партнерства на користь сталого розвитку.

"Інтерактивна освітня зустріч із Глобальним договором ООН – це перший освітній захід у циклі навчання зі сталого розвитку, який ми запланували для наших колег на 2022 рік. За допомогою онлайн-курсів, внутрішніх тренінгів та зустрічей із зовнішніми експертами ми хочемо дати колегам комплексне та глибоке розуміння цієї теми, щоб усі наші дії були усвідомленими й це стало частиною ДНК компанії", – коментує Марина Гриценко, Chief Sustainability Officer у Parimatch Tech.

"Підтримка напрямку сталого розвитку з боку керівників компаній є вкрай важливою. Водночас потрібна й експертна команда всередині, яка допомагатиме та підтримуватиме реалізацію стратегії сталого розвитку. Такі навчальні зустрічі дозволяють об'єднати співробітників різного рівня посад та залучити до загального процесу досягнення Цілей сталого розвитку. Це виводить компанію до лав лідерів, її принципи успадковують інші гравці ринку, до неї прагнуть приєднатися ті, хто поділяє її стратегічне бачення", – резюмує Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні.

Комплекс заходів з навчання команди Parimatch є частиною стратегії зі сталого розвитку до 2025 року, яку розробили та затвердили у Parimatch Tech. Стратегія формувалася на підставі опитування стейкхолдерів та визначення найбільш значущих для них тем, а також на базі стратегічних цілей бізнесу та аналізу актуальних соціальних, екологічних та економічних викликів, з якими стикається суспільство у країнах присутності бренду. І компанія прагне бути активним учасником їхнього вирішення.

Мережа Глобального договору ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація відповідального бізнесу, яка закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, довкілля та боротьби з корупцією.