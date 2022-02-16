За здоров’я Жириновського замовили сорокоуст: що відомо про хворобу політика, який ненавидить Україну

Однопартійці політика кажуть, що з ним усе гаразд, проте росЗМІ побачили деякі нюанси і навіть розмірковують про зміну Жириновського на посаді лідера ЛДПР

У ЛДПР Росії заявили про те, що стан Володимира Жириновського, у якого, за чутками, раніше почалося запалення мозку, покращився. Однопартієць політика Сергій Леонов зробив заяву про те, що Жириновський керує ними з лікарні і незабаром виступить із заявою і перед громадськістю. Втім, деякі російські ЗМІ скептично сприйняли заспокійливі слова ЛДПР і вказали на низку нестиковок.

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Як припускає російська "Комсомольська правда", Леонов навряд чи знає про стан Жириновського більше, ніж син політика Ігор Лебедєв, який опублікував у "Фейсбуці" пост зі словами "Тільки живи", адресованими батькові.

Крім того, продовжує ЗМІ, олії у вогонь підлив ще й перший заступник керівника фракції ЛДПР у Держдумі Василь Власов: чиновник звернувся до патріарха Кирила та попросив організувати читання сорокуста про здоров’я Жириновського. Журналісти запитують: якщо криза вже минула, чому сорокоуст замовили зараз?

На тлі неоднозначної інформації в РФ також гадають, хто може змінити одіозного та авторитарного політика якому скоро виповниться 76 років, у кріслі глави ЛДПР. Не знайшовши жодної альтернативи, росіяни не відкидають, що партія без Жириновського просто розвалиться.

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Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.