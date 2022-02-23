Жириновського в Росії звели в "пророки" через загрозу Україні: подробиці

У РФ вважають, що політик може бути аналітичні здібності або інсайдерська інформація

Одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який ненавидить Україну, якимось випадковим чином передбачив нове вторгнення Росії 22 лютого. Саме цієї ночі до "визнаних" Росією квазіреспублік Донбасу зайшла чергова військова техніка РФ після підписання указу про визнання "Л-ДНР", що поставило під загрозу мир у всій нашій країні. У країні-агресорі розповіли, як Жириновський зміг "передбачити" такий поворот.

РосЗМІ з посиланням на пропагандистського політолога Андрія Суздальцева пишуть, що криза на Донбасі наприкінці лютого нібито буде на піку. А точність Жириновського, який заявив з трибуни про ескалацію України 22.02.2022, нібито пов’язана з його "великим політичним досвідом та здібностями аналітика". Крім того, в РФ не виключають, що Жириновський мав інсайдерську інформацію і просто оприлюднив її.

"Любов політика до гучних заяв працює таким чином, що коли його прогнози здійснюються, у них відразу з’являється флер "пророцтв", — пише російське видання.

Тим часом сам політик все ще у тяжкому стані після коронавірусу: у нього вражено 50-75% легень. Крім того, у Жириновського виявили нові ускладнення, серед яких двосторонній отит і анемія.

Нагадаємо, Жириновський раніше висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.