Рус

"Наражаєте людей на набезпеку": глава НБУ звернувся до бізнесменів щодо оплати за товар картками

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
НБУ закликав власників АЗС приймати банківські карти Новина оновлена 27 лютого 2022, 16:36
НБУ закликав власників АЗС приймати банківські карти

Електронні платежі мають працювати у звичайному режимі.

Після вторгнення Росії в Україну низка автозаправних станцій повідомила, що надаватиме українським військовим та медикам безкоштовне паливо. Однак, знайшлися такі власники бізнесу, які відмовляють громадянам в оплаті за товари банківськими картками, тим самим підриваючи банківську систему.

Про це очільник Національного банку України Кирило Шевченко написав на власній сторінці у Facebook.

За його словами, Нацбанк докладає усіх зусиль, щоб система електронних платежів працювала у звичайному режимі і без перебоїв, тому відмова окремих операторів торговельних мереж та АЗС від прийняття безготівкової оплати — це злочин.

"Своїми необґрунтованими відмовами ви наражаєте всіх, і в першу чергу населення, на додаткову небезпеку, оскільки й користування готівкою, й інкасація, яка нерозривно пов’язана з обігом готівки, в умовах воєнного стану є додатковим і жодним чином не виправданим ризиком", — заявив Шевченко.

Він додав, що банківська система продовжує робити все, щоб POS-терміналів для здійснення оплат функціонували належним чином та закликав власників схаменутися.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", — резюмував голова Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку ЗСУ.

Теги:
#Україна #НБУ #АЗС #Банківські карти #Воєнний стан в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Переговори України та Росії розпочалися: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори України та Росії розпочалися: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Мрії" більше існує
Окупанти знищили гордість України — літак "Мрія"
Дата публікації
Категорія
Від російських танків залишилося лише згарище
На Чернігівщині знищили танкову роту росіян разом з особовим складом (фото)
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують наступати, незважаючи на потужну відповідь України
Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)