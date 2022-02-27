"Наражаєте людей на набезпеку": глава НБУ звернувся до бізнесменів щодо оплати за товар картками

Електронні платежі мають працювати у звичайному режимі.

Після вторгнення Росії в Україну низка автозаправних станцій повідомила, що надаватиме українським військовим та медикам безкоштовне паливо. Однак, знайшлися такі власники бізнесу, які відмовляють громадянам в оплаті за товари банківськими картками, тим самим підриваючи банківську систему.

Про це очільник Національного банку України Кирило Шевченко написав на власній сторінці у Facebook.

За його словами, Нацбанк докладає усіх зусиль, щоб система електронних платежів працювала у звичайному режимі і без перебоїв, тому відмова окремих операторів торговельних мереж та АЗС від прийняття безготівкової оплати — це злочин.

"Своїми необґрунтованими відмовами ви наражаєте всіх, і в першу чергу населення, на додаткову небезпеку, оскільки й користування готівкою, й інкасація, яка нерозривно пов’язана з обігом готівки, в умовах воєнного стану є додатковим і жодним чином не виправданим ризиком", — заявив Шевченко.

Він додав, що банківська система продовжує робити все, щоб POS-терміналів для здійснення оплат функціонували належним чином та закликав власників схаменутися.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", — резюмував голова Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку ЗСУ.