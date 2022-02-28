Коктейль із бензину, цукру та соди: поради, як зіпсувати техніку ворога

Автолюбителі розповіли, як звичайним людям "похімічити" з технікою країни-агресора

Багато українців, як можуть, допомагають українській армії впоратися з наступом армії РФ, яка вже 5-й день веде війну на нашій мирній території. Деякі автомобільні сайти тепер публікують поради, як вивести з ладу ворожу техніку.

Зокрема, за інформацією Auto24, особливо це стосується жителів тих населених пунктів, де армія РФ залишила техніку, а особовий склад вирушив у пошуках їжі. В останньому, пише ЗМІ, солдатам краще відмовити, а з кинутою на якийсь час технікою — "похімічити".

Фахівці радять:

змішувати дизпаливо з бензином у співвідношенні 4:1 (на 4 літри дизпалива додати 1 л бензину);

додати моторне масло в дизель;

в каністру можна додати 2-3 жмені піску, землі, бруду, солі, соди;

змішати паливо із сольовим розчином;

паливну систему "вб’є" цукровий сироп;

експерти радять псувати форсунки паливної системи так: вода, розчинники, кислоти, луги, інші хімічні матеріали

хлор у двигуні призведе до його іржавіння.

Також автолюбителі кажуть, що є інші способи зіпсувати техніку ворога. Крім відомих усім "коктейлів Молотова", можна використовувати навіть фарбу та пейнтбольні рушниці — вони закриють видимість на вікнах та прицілах. А будівельну піну радять заливати у прорізи дверей та вихлопну трубу.

Важливо! Зважитися на дані дії можна лише в тому випадку, якщо в техніці РФ і поруч із нею нікого немає і нічого не загрожує Вашому життю.

Нагадаємо, незважаючи на всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати безліч ворожої військової техніки.