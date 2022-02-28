Українські хакери зламали Кремль і знайшли дещо несподіване (відео)

У МВС кажуть, що у Кремлі є цілий штат ворожок

У прес-центрі МВС України повідомили, що спільно з нашими кібервійськами їм вдалося зламати сайт Кремля, і тепер вся інформація — телефони від топ-чиновників до їхніх журналістів — опинилися у вільному доступі.

Радник міністра МВС Вадим Денисенко каже, що хакери знайшли на сайті Кремля щось дивне: у базі є не лише телефони російської "верхівки", а й їх... ворожок! Виявилося, що у РФ їх там чимала кількість.

"Кожен з вас, маючи 5 хвилин вільного часу, може зайти в Телеграм-канал "Влада РФ". На ньому вивішено всі телефони влади РФ — депутати Держдуми і так далі. Наберіть будь-кого. Але дуже важливо, щоб ви записували це на аудіо або відео. Запитайте у них все, що ви хочете", — каже Денисенко, закликаючи викладати результати такого спілкування в інтернет.

Перейти до чат-бота з базою РФ можна за посиланням.

Нагадаємо, наша СБУ розсекретила поіменні дані російських окупантів, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор, бойовий розрахунок із позивними бійцями та командирами, схеми дій загарбників (шляхів нападу, догляду, заправок) та умовні знаки супротивника, зокрема дешифрування команд керування.