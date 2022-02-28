Путіну люди давно не потрібні: Дудь ризикнув сказати правду про напад Росії на Україну

Телеведучий зізнався: росіяни просто бояться говорити правду про війну

Російські знаменитості починають говорити правду в мережі про те, що насправді в Україні не "визвольна операція", а справжня війна, розв’язана Росією та їхнім президентом Володимиром Путіним. Одним із тих, хто заговорив, став телеведучий та блогер Юрій Дудь, який зізнався: росіяни бояться говорити правду.

За словами ведучого, російська влада всі останні роки старанно розмивала гідність після висловлювання істинної правди.

"Люди Путіну вже давно не потрібні. Це було ясно і так, але зараз ще й зарифмувалося нескінченними нарадами за кілометровим столом: навіть найближчі соратники, навіть у розпал найтяжчої війни не наближаються до національного лідера та отримують ядерні накази з іншого кінця кабінету", — пише блогер у своєму Телеграм-каналі.

Далі наводимо кілька тез, які, за словами Дудя, характеризують те, що відбувається в Україні:

1. Путін вторгся на територію суверенної держави і веде там війну.

2. Влада сакралізувала свято Дня Перемоги (у тому числі ввівши до Конституції та Кримінального кодексу відповідні статті), але вже чотири дні скручує та відправляє під адміністративний арешт людей, які виходять на мітинг із плакатами "Немає війні".

3. Міноборони Росії стверджує, що знищує за допомогою високоточної зброї лише військові об’єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже більше 100 загиблих мирних жителів, сотні – поранених, більше 350 000 біженців та невідомо скільки тисяч – у бомбосховищах.

4. Путін ще у вересні 2021 року назвав головним ворогом Росії бідність, але вже через п’ять місяців торпедував економіку нашої країни та прирік значну частину населення не на бідність, а на злидні.

5. "А як же Донбас усі ці 8 років?" Донбас усі ці 8 років – це трагедія із тисячами жертв. З великою ймовірністю, трагедії цієї не сталося б, якби не участь Росії. І так, всі ці 8 років там було багато несправедливого та жахливого з обох боків.

6. Путін стверджує, що основні зіткнення Росії – не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів та бандерівців, і ось від цього вухам, звісно, найболючіше. Гаразд, неонацисти виконують накази головнокомандувача-єврея. Добре, що серед тих, хто цьому головнокомандувачу пропонує допомогу – прем’єр-міністр Ізраїлю.

Будь-хто, кому люди ще потрібні, хто спілкується зі своїми друзями та рідними в Україні, знає: оборонятися там вийшли приблизно всі.

У тому числі ті, для кого Бандера зовсім не герой і хто кожне 9 травня зустрічає з тією ж гіркотою та теплотою, як це роблять у Петербурзі, Волгограді та Москві. Ці люди – громадяни сучасної України, котрі захищають свій будинок.

7. Не знаю, чи є ще люди, які мають на Путіна хоч якийсь вплив, але, скажімо, є. Не знаю, як вони зараз засинають і прокидаються і що тренують між пробудженням та сном. Але всім їм – від Ротенбергів до Тимченка, від Чемезова до Грефа, від Абрамовича до Мордашова, від Кудріна до Ернста – хочеться нагадати одне: людська гідність зараз – не в Кримських мостах і не в перемогах у Лізі чемпіонів. Гідність – у тому, щоб висловити вашому начальнику свою позицію (а у багатьох із вас вона де співпадає з моєю) і пояснити йому, що за катастрофа відбувається прямо зараз.

8. Фінальне та головне: ця війна має бути негайно закінчена”.

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