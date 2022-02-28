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Росіяни розпочали наступ на півдні України: подробиці

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Ворожа техніка Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:39
Ворожа техніка

Губернатор каже, що агресорів "спалять чим завгодно"

Жителів Миколаївської області попереджають про загрозу вторгнення російської армії до регіону.

Як розповів у своєму Telegram-каналі голова обласної державної адміністрації Віталій Кім, велика колона техніки окупантів увечері 28 лютого рухається у регіон. Відомо, що росіяни рухатимуться у двох напрямках.

"Готуйтеся, сьогодні йдуть орки і нападають. Велика колона техніки за двома напрямками на підході. Чоловіки, готуйтеся до зброї і палити їх чим завгодно. Жінки — вдома", — заявив Кім.

Нагадаємо, війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого, триває вже п’ятий день. За цей час українські військові знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб особового складу. Ще сотні росіян у полоні. Хоча ворог продовжує наступати на Київ, Харків, Херсон та інші міста України, а також підло бомбити густонаселені населені пункти, бійці ЗСУ відважно дають відсіч і не здають своєї території ворогу.

Теги:
#Миколаїв #Росія #Війна
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