Залишилось 7 днів: українцям пояснили, як допомогти перемогти Росію з тилу

В Україні не вірять у російську революцію, але хочуть, щоб у країні-агресорі люди знали правду

У МВС України говорять про те, що всі українці можуть зробити свій внесок у деморалізацію російських солдатів — тих, хто вже обстрілює мирні міста, і тих, хто може прийти сюди після мобілізації.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко говорить про те, що вже 1 березня до РФ приходитимуть перші ешелони з трупами загарбників, а також потяги з пораненими. І приховати все це вже неможливо. Сам лідер країни-агресора Володимир Путін, продовжує Денисенко, перебуває на Уралі у бункері. І він, за словами радника голови МВС, чудово розуміє, що на усвідомлення реальної картини в Україні росіянам потрібно 7 днів.

"Він боїться того, що трапиться через 7 днів. Звичайно, жодної революції не відбудеться, але люди хоча б почнуть говорити про це на кухнях. Для нас це дуже важливо, бо не виключено, що Путін робитиме нову мобілізацію. І нам потрібно зірвати її, підірвати моральний дух росіян", — каже Денисенко, закликаючи людей дзвонити знайомим та родичам до Росії та відкривати їм очі на реальний стан речей.

"Перешліть їм відео, фотографії. Перешліть лінк на Телеграм-канал "Шукаю своїх". Кожен із нас може допомогти, воюючи в тилу. Наше головне завдання — щоб вони займалися собою, а не нами", — резюмує радник голови МВС.

Нагадаємо, що зараз найбільшої атаки зазнає Харків — житлові райони та центр, де немає військової інфраструктури. Армія РФ запустила ракету по площі Свободи. В ОДА вважають, що російські війська 1 березня підуть у наступ, тому що в сказі через те, що місто їм не підкоряється.