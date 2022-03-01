Додаток "Повітряна тривога": у яких областях України він вже діє

Після встановлення додатку смартфон сповіщатиме про загрозу гучним звуком.

У зв'язку із наростанням загрози з боку російських окупантів, які завдають по українських містах ракетних ударів, в Україні створили додаток "Повітряна тривога". Він дає гучний сигнал на смартфон у випадку, коли є загроза у конкретному регіоні.

Як повідомляє "Держспецзв'язку", завантажити додаток можна у Play Market (для Android) та AppStore (для iOS).

Після встановлення необхідно дати програмі дозвіл на надсилання сповіщень та важливих попереджень, обрати область, у межах якої хочете отримувати сповіщення. А потім відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

Програма не потребує персональних даних, чи даних про геолокацію. Вона надсилає гучні критичні сповіщення про тривогу навіть якщо увімкнений беззвучний або нічний режим смартфона.

В Україні запустили додаток "Повітряна тривога"

Зазначається, що у застосунку вже доступні Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області. Однак, список постійно оновлюється.

Додамо, що додаток "Повітряна тривога" є зовсім новим і поки не у кожному з регіонів працює коректно. Громадяни писали, що місцями він не спрацьовував, однак розробники вже займаються усунення неполадок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими мобільними додатками можна користуватися, якщо в Україні через війну з Росією перестане працювати зв'язок.