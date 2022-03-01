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"Я тебе захищу, я з тобою": що треба говорити дітям при перебуванні в укритті та гулі сирен

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Діти в укриттях цивільного захисту потребують психологічної підтримки Новина оновлена 01 березня 2022, 15:17
Діти в укриттях цивільного захисту потребують психологічної підтримки

Обов'язково візьміть з собою улюблену іграшку дитини.

Українська армія шостий день поспіль мужньо відбиває атаки російських окупантів, які гатять по містах з ракет. У цей час мирне населення просять ховатися в укриття цивільного захисту, аби зберегти життя. Звісно, що під час війни у таких укриття знаходиться багато дітей, які потребують психологічної підтримки.

Щоб зробити перебування дітей в укриттях більш комфортним, психолог Світлана Ройз у проєкті Міносвіти розповіла декілька простих правил.

Які фрази треба говорити дітям?

Перш за все, треба пояснити дитині, що у країні війна, але наша армія сильна і здатна зупинити ворога.

  • "Наша армія дуже сильна".

Коли звучать сирени, то дитина також має розуміти, навіщо вони потрібні.

  • "Коли ти чуєш сирени, це означає, що наша армія поруч, вона виявила небезпеку і бореться з нею. І це означає, що про нашу безпеку дбають".

Наголошуйте дитині на тому, що вона в безпеці й ви зможете її захистити.

  • "Я дорослий, я тебе захищу, я з тобою. У нас є план, я знаю, що робити. Дивись, скільки людей разом, і як наша армія нас захищає".

Треба давати дитині можливість пережити емоції: страх, сльози, сміх, паніку. При цьому обов'язково підбадьорювати.

  • "Ти молодець, ти так гарно справляєшся. Ти мій герой, ти моя героїня".

Що треба знати батькам, які з дітьми біжать в укриття?

Візьміть з собою для дитини улюблену річ, чи іграшку, яку можна стискати у руці. Якщо малеча боїться, то хай обіймає вас та стискає міцно.

Робіть з дитиною вправи — розтягування, потягування, присідання та інші. Грайте в класики, стрибайте, грайте в телефоні. Можете разом співати, малювати, ліпити пластиліном, складати лего. Звісно, якщо ці речі ви з собою взяли в укриття.

Під час стресу важливо дати дитині конкретне доручення і можливість проявити емоції.

Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, варто розтерти руки, мочки вух, дати шоколад і солодкий чорний чай. Взяти на руки, похитати, почати співати пісню, яку він пам'ятає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ліки потрібно взяти з собою в укриття цивільного захисту.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Психолог #Сховище #Діти
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