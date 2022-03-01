"Я тебе захищу, я з тобою": що треба говорити дітям при перебуванні в укритті та гулі сирен

Обов'язково візьміть з собою улюблену іграшку дитини.

Українська армія шостий день поспіль мужньо відбиває атаки російських окупантів, які гатять по містах з ракет. У цей час мирне населення просять ховатися в укриття цивільного захисту, аби зберегти життя. Звісно, що під час війни у таких укриття знаходиться багато дітей, які потребують психологічної підтримки.

Щоб зробити перебування дітей в укриттях більш комфортним, психолог Світлана Ройз у проєкті Міносвіти розповіла декілька простих правил.

Які фрази треба говорити дітям?

Перш за все, треба пояснити дитині, що у країні війна, але наша армія сильна і здатна зупинити ворога.

"Наша армія дуже сильна".

Коли звучать сирени, то дитина також має розуміти, навіщо вони потрібні.

"Коли ти чуєш сирени, це означає, що наша армія поруч, вона виявила небезпеку і бореться з нею. І це означає, що про нашу безпеку дбають".

Наголошуйте дитині на тому, що вона в безпеці й ви зможете її захистити.

"Я дорослий, я тебе захищу, я з тобою. У нас є план, я знаю, що робити. Дивись, скільки людей разом, і як наша армія нас захищає".

Треба давати дитині можливість пережити емоції: страх, сльози, сміх, паніку. При цьому обов'язково підбадьорювати.

"Ти молодець, ти так гарно справляєшся. Ти мій герой, ти моя героїня".

Що треба знати батькам, які з дітьми біжать в укриття?

Візьміть з собою для дитини улюблену річ, чи іграшку, яку можна стискати у руці. Якщо малеча боїться, то хай обіймає вас та стискає міцно.

Робіть з дитиною вправи — розтягування, потягування, присідання та інші. Грайте в класики, стрибайте, грайте в телефоні. Можете разом співати, малювати, ліпити пластиліном, складати лего. Звісно, якщо ці речі ви з собою взяли в укриття.

Під час стресу важливо дати дитині конкретне доручення і можливість проявити емоції.

Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, варто розтерти руки, мочки вух, дати шоколад і солодкий чорний чай. Взяти на руки, похитати, почати співати пісню, яку він пам'ятає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ліки потрібно взяти з собою в укриття цивільного захисту.