"Херсон взяли повністю? Ні, тільки х*р": гумор допомагає боротися українцям із окупантами

З гумором легше бити окупанта.

Україна вже шостий день поспіль протистоїть окупаційним військам РФ, які вторглися до нашої країни. ЗСУ дає рішучу відсіч агресору.

Опір чинить і мирне населення: жителі міст готуються дати відсіч окупанту та запасаються "коктейлями Молотова", а де-не-де українці зупиняють російську техніку "голими руками" – натовпом.

Крім того, боротьба триває на всіх фронтах. Українці б’ють ворога не лише за допомогою військової техніки, а й гумором. А також намагаються достукатися до російських солдатів і пояснити їм, що вони прийшли вбивати мирних людей.

Українці вигадують меми та фотожаби для підняття бойового духу та масово поширюють у соцмережах.

Також у містах продовжують вивішувати білборди для російських військових, яких порівнюють із фашистами.

Як повідомлялося, також українці не бояться російських загарбників та викрадають військову техніку до себе у двір. А в місті Куп’янськ Харківської області, яке колишній мер "здав" російським загарбникам, місцеві атакували російських військових.