"Є одна річ, яка зупинить бійню": стаття Фукуями про війну путіна з Україною наробила шуму в мережі

Поразка росії спричинить загибель і путіна, згідно з прогнозом

Вторгнення росії в Україну та постійні атаки на мирні міста викликали реакцію багатьох світових та українських аналітиків. Одним із таких став філософ і політолог із США Френсіс Фукуяма.

Він опублікував колонку в Americanpurpose, де не тільки передбачив крах росії першим пунктом з прогнозів, але й вказав на помилки рф при плануванні і схвалив вирішенні США, які викликали суперечки в Україні.

Фукуяма вважає, що у росії некоректно оцінили ставлення до неї в Україні. Він також заявив, що поточний переговорний процес не принесе успіху, поки бойовий дух армії росії не впаде остаточно — настільки великі втрати.

Що ж до міжнародної підтримки України він зазначив, що Рада безпеки ООН виявилася безкорисною, а рішення адміністрації президента США Джо Байдена не закривати небо і не допомагати з перекиданням польських літаків були правильні. Він відзначив величезну ціну, яку платить Україна, але з цим не впораються ні МІГи, ні зона без польотів: "Єдине, що зупинить бійню, це поразка російської армії на землі ".

Одна з найбільш обговорюваних частин прогнозу — те, що кривавий диктатор володимир путін не переживе поразки.

У самій росії також багато хто зрадів прогнозам Фукуями, але вважають, що частина з них — не реалізується.

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Раніше "Телеграф" писав, що путінські пропагандисти починають публікувати багатозначні пости.