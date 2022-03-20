Скільки українців вірять у перемогу над росією: результати опитування вражають

Майже половина опитаних вірить у перемогу над росією протягом найближчих кількох тижнів.

На двадцять п’яту добу повномасштабної війни з росією українці вірять у перемогу України.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Чому росії не виграти війну проти України?

Віра у перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії. Впевненість у перемозі у всіх регіонах країни.

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з росією вже протягом найближчих кількох тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться через півроку-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 17% поки важко відповісти на це питання.

Крім того, 77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 14% протилежної думки, 10% – важко оцінити. У всіх регіонах і серед різного віку домінує оцінка напряму як правильного.

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Зазначимо, що майже три чверті українців підтримують необхідність проведення переговорів між українським президентом Володимиром Зеленським та кривавим диктатором володимиром путіним.

Крім того, за даними опитування, думки українців розділилися щодо вступу до НАТО.