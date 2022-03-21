"На очах сльози, а на вустах посмішка": українського хлопчика тепло зустріли в Іспанії (відео)

Діти у Європі тепло зустрічають маленьких українців.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну тисячі та тисячі українських дітей опинилися за кордоном. У мережі набирають популярності ролики з теплим прийомом маленьких українців за кордоном.

Одним із таких відео поділилася на своїй сторінці у Facebook українська політична та громадська діячка Ольга Богомолець.

Богомолець показала зворушливі кадри, на яких видно, як діти в Іспанії підходять до українського хлопчика-біженця при першій зустрічі та обіймають його.

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"На очах сльози, а на вустах посмішка, коли бачиш, як тепло зустрічають українських дітей за межами рідної землі. Я мрію про те, щоб кожен маленький українець був у безпеці та його ніколи не залишили у біді. Дякуємо іспанським діткам за такі теплі обійми. Ми обов’язково переможемо", — написала Богомолець.

Один з користувачів Facebook подякував вихователям, які проявили в даній ситуації мудрість та милосердя. На це їй заперечили, що то заслуга батьків.

"Велика подяка вихователям за їхню мудрість, розум і милосердя! А діти виростуть, вони оцінять кожен вчинок! Завжди перемагає доброта", — написала Антоніна Корчинська у коментарі під відео.

"Це заслуга батьків… Тут живу та бачу, що батьки з маленького віку прививають дітям добро", — підкреслила Антоніна Федус.

Раніше в Італії оплесками зустріли двох українських дітей-біженців.