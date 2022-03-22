У Німеччині українця звільнили з іменитого ресторану за допис про війну росії проти України: деталі

Дружині українця почали погрожувати.

У німецькому Баден-Бадені 52-річного українця Ігоря Голода звільнили з відомого ресторану Rizzi, де він пропрацював 7 років, за відеозвернення до росіян через війну в Україні.

Про це чоловік повідомив на власній сторінці у Facebook, передає "Телеграф".

"Мене звільнили із відомого ресторану Rizzi-baden-baden за мирний протест проти агресії Росії в Україні. А саме – за антивоєнні пости у соціальних мережах. На думку керівництва, вони завдають репутаційних втрат ресторану. Нібито, російськомовні люди не хочуть приходити до ресторану, бо їхній співробітник підтримує Україну. Так, це дорогий ресторан, у якому, зрозуміло, ніхто не хоче чути про війну за шампанським. Але демократія, яка поки що діє на території Німеччини, передбачає свободу слова, висловлювань та політичних поглядів. І я маю право на носіння прапора на знак підтримки своєї країни. Але виходить, що у Німеччині, як і в Росії, теж не можна називати війну війною", — написав Ігор Голод.

Українське видання OBOZREVATEL з'ясувало ще більше подробиць щодо цього інциденту.

Українця звільнили за відео

Ігор Голод жив у Німеччині протягом 22 років — останні сім він працював барменом у відомому ресторані RIZZI у Баден-Бадені. Після початку війни в Україні чоловік вирішив опублікувати на власній сторінці у соцмережі відеозвернення до росіян. Для цього він під час ранкової пробіжки прикріпив на груди прапор України.

"При слові "ми – росіяни" думайте, що кажете. Я працюю там, де чую, як і що кажуть люди. Вам, росіяни, ніхто не радий. Тому думайте перед тим, як говоритимете, що ви росіяни… Якщо ви росіяни, то краще заходьте в громадські місця зі словами "Слава Україні!" Тоді на вас хоча б дивитимуться нормально. Ось вам моя порада: щоб не отримати п***єй у великих містах. У нас місто спокійне. Але у великих містах можуть дати п***єй. Думайте і кажіть: "Слава Україні! Героям слава!… Смерть тим, хто прийшов на територію України, полонених спалювати у власних крематоріях (мається на увазі крематорії, які російські війська привезли із собою. – Авт.). Гниди, фашисти, 45-й рік вони зробили. Весь російський народ – стадо баранів. Одного виродка і ще десятьох кровопивць знищити не можуть. Респект українському народу, люблю свою країну", – сказав українець у відеозверненні.

Після публікації відео на сторінку українця та закладу, в якому він працював, посипалася безліч негативних відгуків зі звинуваченнями в расизмі і тому подібне. Чоловік стверджує, що ті коментарі у 90% писали боти, адже 200-300 повідомлень з'явилися майже одночасно.

Потім історію підхопили місцеві ЗМІ, зазначивши, що у ресторані Баден-Бадену з'явився працівник-расист. Після цього керівництво ресторану попросило прибрати те відео, на що Ігор Голод погодився, але і на цьому історія не завершилася.

"Вже наступного дня вранці у мене від шефа була купа повідомлень, він просив прийти до бюро. Я прийшов. Мені сказали, що я маю написати вибачення. Вони теж збиралися на всіх своїх сторінках у соцмережах розмістити інформацію, що я прошу вибачення. Перепрошувати я не збирався, але написав, що якщо мої слова когось образили, то я перепрошую. Тієї ж секунди як я це написав, мене звільнили. А хвилин за десять на всіх сторінках ресторану в соцмережах з'явилося повідомлення, що я расист і тепер уже у них не працюю. Тож приходьте, пийте та веселіться у нас", – розповів Ігор українським журналістам.

Цинізм ситуації ще й у тому, що в Баден-Бадені почали переслідувати дружину українця, а керівництво магазину, де жінка працювала, вже натякало їй на звільнення.

Наразі Ігор Голод шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ситуацію з українцем у Баден-Бадені. Голова МЗС жорстко розкритикував керівництво ресторану Rizzi, зазначивши, що їх репутації настав кінець і їм ніколи не вдасться відмитися від крові безневинно вбитих росіянами українців.

"Мій сигнал усім путінферштеєрам — прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах — ви такі ж як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб. Загинули вже 117 та поранені 155 дітей. Дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріли артилерії. Ви теж несете відповідальність за воєнні злочини російськ армії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України", — написав Кулеба на власній сторінці у Facebook.

У звільненні Ігоря Голода український міністр також пообіцяв розібратися.

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