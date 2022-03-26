У Біблії писали про війну в Україні? Знавці Писання знайшли цікавий фрагмент

Одне зі слів гербрейською мовою схоже за звучанням на сленгове "раша" і перекладається як "зло"

Люди по всьому світу протягом місяця підносять молитви за Україну і просять Всевишнього, щоб кровопролитна війна, розв’язана Росією, швидше припинилася. Деякі шанувальники Біблії взагалі знайшли в її тексті фрагмент, який можна трактувати у прив’язці до нинішньої ситуації — знайшлися навіть конкретні паралелі з українською державою та Росією.

На такий цікавий момент звернув увагу Facebook-користувач Yuriel Shtern.

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Сама цитата відноситься до псалмів царя Давида. У російському варіанті це псалом 50, в українському перекладі – 49.

П’ятнадцятий вірш згаданого фрагмента починається зі слова וַוּקְרָאֵנִי. Гебрейською мовою він читається як "в'украені", що дуже співзвучно з назвою нашої країни. Перекладається слово як "і поклич". У мережі вже припускають, що таким чином Україна може виявитися "призваною" країною.

Сам фрагмент у перекладі звучить приблизно так:

"І поклич Мене в день лиха — Я врятую тебе, і ти шануватимеш Мене".

Фрагмент із Біблії

У наступному, шістнадцятому, вірші є ще одне цікаве слово, яке пов’язують вже з Росією. Як відомо, на сленгу назва країни-агресора часто звучить як "раша". Саме таку транслітерацію має гербрейське слово רָשָׁע, що в перекладі означає "зло".

А неправедному Бог скаже: "Яке ти маєш право говорити про мої постанови і розповідати про мою угоду? І зненавидів ти вчення Мої. Коли бачиш лиходія, ти біжиш за ним, з перелюбами доля твоя. Уста ти скерував на Зло, язик твій хитрістю з'єднаний. Брата свого обмовляєш, на сина матері твоєї ганьбу зводиш…

На думку користувача, який помітив такі паралелі, подібний фрагмент може означати лише одне — правда за Україною, а російське зло програє.

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Немає сумнівів у перемозі України і у відомого економіста-міжнародника Андерса Ослунда, який спеціалізується на ситуації в Україні, Росії та країнах колишнього Союзу. На його думку, росіяни будуть змушені з ганьбою відступити та втекти, а путін навряд зможе пережити таке приниження. Загалом рішення про вторгнення в Україну Ослунд вважає політичним божевіллям.