"Місцеві біжать будувати укріплення, а солдати біжать рятувати їх хати": зворушлива розповідь бійця ЗСУ

Історія українського захисника про героїзм українців

Триває 33-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Сили ЗСУ продовжують громити ворожу техніку, а прості українці з відвагою та мужністю борються з окупантами. Вже є чимало героїчних історій про стійкість духу нашого народу у цій війні.

Чому росії не виграти війну проти України?

Однією такою історією поділилася тележурналістка Євгенія Китаєва:

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону… хлопці потроху копати почали.. не окоп, звичайно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу… я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив… Знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать… оце була така сама картина, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село… чоловіки, жінки, всі… пригнали і дивляться на мене… ну, типу, командуй! кажуть,- синку, де копать?…

У мене відібрало мову… стою, як телепень, дивлюсь… а вони бігом відкручують свої лопати від вєліків… я зібрався з духом, кажу, — не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! Но того вже ніхто не чув… лопати пішли в хід…

За кілька днів суне на нас колона кацапської техніки… у мене необстріляні молоді пацани кричать, — танкі пі***ють…

Тут розвертаюсь, а до нас народ із села хмарою валить і кричить,- хлопці, танки кацапські пі****ть, що дєлать, кажіть, як помагать???…

На мене наче відро води крижаної вивернули… дивлюсь на це і плачу… кажу їм, — бігом назад… ану, по хатам!!!!

Та ніхто й не думає…. кричу знов, — по хатам, б**дь… бєзнадьога, Пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! Підбігає до мене мужик, 73-х років і каже, — синку, дай гранату, я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть, зараз я трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу… Клянусь, я чуть не здурів з цих людей…

Бій цілий день… арта крайню вулицю накрила… 25 хат горять, но, слава богу, всі живі… ми ж цю техніку довбемо…

Вони зрозуміли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів…Палим їхні танкі, бехи, все що бачимо…. розлітаються їхні Т-90…Малі хлопці мої спрацювались, крошать…

Під вечір інтенсивність падає… отходять скоти… Хлопці малі мої кажуть, — може відпочинемо?… Я собі думаю, потомились хлопці, відпускаю…

Дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить… я знов плачу… не, можу на це дивиться і сам біжу допомагати…

Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, яка вас розбила, біжить рятувати людям хати.

Тупо зариють вас! Усім вам, фашисти ко**ені, кінець!!!".

Зазначимо, як повідомляв "Телеграф", місто Маріуполь перебуває у катастрофічній ситуації. Окупаційна армія росії діє набагато гірше, ніж гітлерівська у Другу світову війну. Мер міста Вадим Бойченко розповів детальніше про жахіття війни.