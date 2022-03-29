Російський військовий комісар збирає солдатів бомбити свою матір під Києвом: що про нього відомо

Військкомат області відомий своїм бажанням закликати служити навіть хворих призовників

За час російської агресії в Україну війська окупантів зазнають тяжких втрат як у командному, так і в рядовому складі.

Компенсувати втрати у РФ намагаються з допомогою різних джерел, зокрема термінового призову військовозобов’язаних. Одним із тих, хто займається їхнім призовом, є уродженець Яготина Київської області, військком Білгородської області Валерій Грицай.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Юрій Задоя, Грицай 30 років свого життя прожив у Яготині, де й зараз живуть його мама Грицай Ольга Сергіївна та його сестра Стригун (Грицай) Лариса Степанівна. Однак це не заважає йому виконувати накази путіна та мобілізувати росіян до армії для знищення співвітчизників.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу" на посаді військкома Білгородської області слугує мінімум з 2007 року і значиться на хорошому рахунку. Так, на березневій сесії міськради його мають нагородити почесною грамотою. Нагородити Грицая хочуть "за "високий професіоналізм, активну громадянську позицію, значний внесок у підготовку молоді міста Білгорода до служби у збройних силах російської федерації та військово-патріотичне виховання підростаючого покоління".

Одним із прикладів "високого професіоналізму" військкома став скандал, що спалахнув у Білгороді у грудні 2020 року.

Служатимуть навіть інваліди

У соціальних мережах повідомили про затримання 24-річного жителя Білгорода Володимира Корчака, який на порядку денному прибув до військкомату. Там він пробув цілий день, призовників вигнали на шикування в легких олімпійках у мороз і сказали, що його та інших хлопців забирають до армії.

Мама хлопця зв’язалася з журналістами та заявила, що у нього хворі коліна та хронічні захворювання: гемолітико-уремічний синдром (захворювання крові) діагностований ще у 11 місяців, та нефропатія (захворювання нирок).

"Нам лікар тоді сказав: "Іра, обов’язково збережіть дитячу картку з діагнозом, тому що коли їх почнуть закликати, ці документи люблять втрачати". Я тоді подумала, що син переросте все це, але лікар пояснила, що гемолітико-уремічний синдром може повторитися у будь-який момент його життя. А що таке армія? Це ж переохолодження, навантаження. У нього будь-якої миті можуть відмовити нирки", — пояснила журналістам мама Володимира Корчака.

В армію Росії не соромляться закликати осіб з хронічними захворюваннями

Після скандалу у ЗМІ Володимир Корчак опинився вдома – у нього "знайшли" COVID-19 та відправили додому до весняного призову 1 квітня 2021 року.

У самому військкоматі заявили, що пересування призовника ніхто не обмежував, а документів, що підтверджують захворювання, Володимир Корчак не надав.

Чи був Володимир Корчак призваний до армії навесні 2021 року ЗМІ Білгорода не повідомляли, але позов у суді про своє незаконне утримання у військкоматі призовник програв.

Історія Володимира Корчака в Білгороді не єдина, у січні 2021 року в ЗМІ міста прийшла Любов Халікулова, яка поскаржилася, що її сина Андрія з гіпертонією, патологією нирок, гонартрозом колінних суглобів хотіли призвати в армію. При цьому в медкомісії були лише окуліст та терапевт. На той момент у нього піднялася температура, а призначені ліки приймати йому не давали, адже викликали його на розмову.

Забрати сина мати змогла лише за допомогою прокуратури, саму історію знову було спростовано військовим комісаріатом області.

Тим часом мобілізовані жителі ОРДЛО скаржаться, що їх зрадили та незаконно використовують на війні в Україні у вигляді "гарматного м’яса".