Мера захоплено, над містом прапор України: таємничі вибухи в Бєлгороді викликали цікаву реакцію в українців

Наші співвітчизники, настраждавшись від війни, вирішили показати росіянам, як працюють їхні фейкомети

У ніч із 29 на 30 березня у передмісті російського Білгорода феєрично вибухнув склад із боєприпасами. Він став не лише причиною безсоння у сотень місцевих жителів, а й приводом для жартів для багатьох українців. Більше того, росіянам вирішили продемонструвати, як під час війни працюють їхні інформаційно-психологічні операції (ІПСО), що проводяться за допомогою вкидів панічних новин.

"Телеграф" вирішив зібрати добірку із найяскравіших реакцій та паралелей з українською війною від користувачів соцмереж.

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Чим тільки вирішили не порадувати російських громадян українці! Вночі до місцевих чатів Білгорода прийшло чимало наших співвітчизників із "найправдивішою" інформацією, яку вони дізналися від "родичів/друзів/знайомих". Звучали в чаті і заклики покинути місто, і сповіщення про повітряну тривогу, і, звісно ж, інформація про "ворожу ДРГ", яка вирішила увірватися в місто на різних автомобілях, згідно із заявами "свідків".

Українці, використовуючи весь запас гумору та сарказму, розповідали бєлгородцям, що їхню мерію захоплено, там орудують "злі бандерівці", а по місцевості розпорошують особливо страшну зброю — "Біола "Чамбо".

Деякі вкиди були вельми очевидними, проте частині з них справді вдалося навести паніки серед бєлгородців.

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Цікаво, що частина росіян дуже покірно поставилася до того факту, що на їхній землі також можуть початися бойові дії.

Не обійшлося і без загальних реакцій на подію.

Загалом, варто зазначити, що за допомогою подібних вкидів новин українці змогли показати, як саме працює багато російських ботів, дезінформуючи наших співгромадян під час бойових дій.

Нагадаємо, що згідно з офіційною версією росіян, пожежа на складі боєприпасів у селищі Червоний Жовтень сталася через "людський фактор". У мережі припускають, що це могла бути необережність або навіть недбале куріння поряд із снарядами.