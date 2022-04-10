Окупанти принижують українок у полоні: фото розлютило соцмережі

Росіяни знущаються та принижують полонених українок.

Внаслідок чергового обміну полоненими між Україною та росією, який відбувся 9 квітня, додому повернулася староста селища Грем’яч Чернігівської області Гавриліна Ганна Михайлівна.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

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Міністр опублікувала фото зі звільненою Гавриліною. Окупанти обстригли жінці волосся, намагаючись її принизити.

"На фото Гавриліна Ганна Михайлівна, староста селища Грем’яч на Чернігівщині. Внаслідок вчорашнього обміну полоненими вона повернулася додому. Смілива та стійка жінка. Справжній голова громади. Вчора мала честь особисто познайомитись із Ганною", — написала Верещук.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли окупанти знущаються з полонених українських жінок. Українки, які побували в російському полоні, розповідали, що їм обрізали волосся, роздягали перед чоловіками і весь час допитували.

Українців обурило таке ставлення росіян до жінок, що під фото з'явилися гнівні коментарі.

Так, журналістка та активістка Євгенія Генова у Facebook зазначила, що "росіяни помиляються, якщо думають, що цим вони зможуть зламати наших героїнь. У них таких нема і не буде".

Під публікацією українці зазначають, що тільки поки**ки можуть самостверджуватись через приниження:

"Це якась клініка: самоствердження через приниження. Я так розумію, що їх постійно принижують самих, що вони не знають якоїсь альтернативи"

"Знову жінки з обстриженим волоссям… поки**ки"

"З поверненням!!! Слава Україні! Героям Слава!!! Низький уклін!"

Нагадаємо, раніше Україна та росія провели два обміни полоненими.

Перший відбувся 24 березня у форматі "10 на 10". В Україну було повернуто 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових із острова Зміїний. Другий обмін відбувся 1 квітня у форматі 86 на 86.

Українки, які були в полоні, пізніше розповіли про звірства росіян.