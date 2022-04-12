"Алло, Вова, я в полоні!": українці блискавично відреагували на затримання Медведчука мемами та фотожабами

Українці радіють затриманню скандального політика

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про затримання проросійського політика, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. У мережі відреагували масою мемів та фотожаб на цю тему.

До речі, запустив "флешмоб" президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram.

Зеленський привітав усіх із днем космонавтики, прикріпивши фото Медведчука у наручниках.

Володимир Зеленський відреагував на затримання Віктора Мевдведчука

Меми та фотожаби на тему затримання Віктора Медведчука

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) упіймала Медведчука у військовій формі. У СБУ зазначили, що доля Медведчука чекає на всіх зрадників.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності", — написали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який перебував під домашнім арештом через звинувачення у державній зраді, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко. Дружина Медведчука Оксана Марченко втекла з України 18 лютого через кордон із Білоруссю.