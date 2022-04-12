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"Алло, Вова, я в полоні!": українці блискавично відреагували на затримання Медведчука мемами та фотожабами

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктора Медведчука було затримано СБУ — у мережі веселяться Новина оновлена 12 квітня 2022, 22:19
Віктора Медведчука було затримано СБУ — у мережі веселяться

Українці радіють затриманню скандального політика

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про затримання проросійського політика, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. У мережі відреагували масою мемів та фотожаб на цю тему.

До речі, запустив "флешмоб" президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram.

Зеленський привітав усіх із днем космонавтики, прикріпивши фото Медведчука у наручниках.

Володимир Зеленський відреагував на затримання Віктора Мевдведчука
Володимир Зеленський відреагував на затримання Віктора Мевдведчука
Меми та фотожаби на тему затримання Віктора Медведчука
Меми та фотожаби на тему затримання Віктора Медведчука

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) упіймала Медведчука у військовій формі. У СБУ зазначили, що доля Медведчука чекає на всіх зрадників.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності", — написали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який перебував під домашнім арештом через звинувачення у державній зраді, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко. Дружина Медведчука Оксана Марченко втекла з України 18 лютого через кордон із Білоруссю.

Теги:
#Україна #Росія #Віктор Медведчук #Війна з Росією
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