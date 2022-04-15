Робота за кордоном: як біженцю з України пройти співбесіду

Головне розуміти, що, швидше за все, ви влаштовуєтеся на роботу тимчасово, до перемоги України у війні

Мільйони українців через військову агресію росії виїхали за кордон, рятуючись від обстрілів та вибухів, та тепер вимушені шукати собі заробіток, аби мати хоча б якусь копійку на утримання себе та інших членів родини.

"Телеграф" завдяки ресурсу Work.ua розповість, як варто проходити співбесіди за кордоном. Також ми підкажемо, на яку допомогу при влаштуванні на роботу можуть отримати вимушені біженці із України.

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Кілька правил співебесіди

За словами віце-президенту з маркетингу та розвитку бізнесу компанії YozmaTech Алекса Лиховця, робота за кордоном та в Україні все ж дещо відрізняється. Особливо — у ставленні працедавців до своїх підлеглих. Найголовніше, що варто пам'ятати: на співбесіді вас можуть запитати щось абсолютно несподіване, аби перевірити вашу уважність, кмітливість та фантазію.

Серед головних особливостей проведення співбесід за кордоном можна виділити такі:

Є питання стандартні — по типу "розкажіть про себе". Робіть свою розповідь стислою, але не занадто сухою. Різноманітність питань також буде відрізнятися залежно від менталітету країни, де ви намагаєтеся працевлаштуватися. До прикладу: в США часто використовують принцип small talk — людей просять описати вирішення певної змодельованої ситуації, аби зрозуміти, на що здатні шукачі роботи. Вас, швидше за все, питатимуть про cultural diversity — готовність співпрацювати із колегами інших національностей тощо. Потурбуйтесь про свій охайний зовнішній вигляд, адже "зустрічають по одягу". Знання іноземних мов стане для вас величезним плюсом. Не забувайте зосереджуватися на співрозмовнику та всіляко підтримувати вашу бесіду. Пам'ятайте — це ви зацікавлені у пошуку роботи, а наймач може проводити із вами уже свою десяту співбесіду за сьогодні. Не соромтеся показати свій рівень вмотивованості та рівень уміння спілкуватися з іншими людьми. Від цього може залежати рішення щодо включення вас у команду. Будьте готові, що вас можуть спробувати "судити" за певними стереотипами, котрі "приклеєні" за певною країною. Не розпочинайте голосних сварок: або спробуйте м'яко пояснити, чому це неправда, або переведіть усе в жарт. Люди люблять жарти. Навіть за кордоном :)

Звісно, всі ці поради варто застосовувати із поправкою на нинішню ситуацію і те, що ви, швидше за все, як мінімум, емоційно постраждали від війни.

Де шукати роботу?

Люди, які часто бувають за кордоном і знають іноземні мови, краще орієнтуються в тому, де і як заробити копійчину. Але ж є й інші, котрі також хочуть працювати і отримувати за це гроші.

Спеціально для тих, хто не надто орієнтується в інших країнах, створений спеціальний сайт RemoteUkraine. Він з'явився для того, аби українські біженці могли влаштуватися на роботу, не надто обтяжуючи себе її фізичними пошуками. Аби знайти вакансію, вам доведеться зареєструватися, заповнивши коротку анкетку.

Як отримати допомогу?

Не всі українці за кордоном орієнтуються, як саме слід підготуватися до співбесіди та чого можуть вимагати іноземні роботодавці. Саме тому український сервіс Work.ua запустив спеціальний проєкт для вітчизняних HR-спеціалістів, які здатні надавати безкоштовні консультації для бажаючих працевлаштуватися.

Необхідно заповнити спеціальну гугл-форму, де вказати свої дані та потреби. Після цього ваша заявка потрапить на розгляд, і через певний час із вами зв'яжуться. Деталі можна також дізнатися у Telegram-каналі проєкту, також там знайдуться корисні посилання щодо рекомендацій по заповненню резюме англійською або переліку сайтів, де можна додатково пошукати вакансію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому із українців на період воєнного стану дозволено покидати країну та які вийнятки є серед загальних заборон.