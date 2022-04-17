Футболки із закликом повторити різанину у Бучі знайшли на сайті в США: мережа обурюється (фото)

Українці масово скаржаться на подані речі

На одному з американських сайтів з виготовлення та продажу одягу було знайдено футболку, яка закликає повторити геноцид українців у Бучі. Напис на зображенні зроблено російською мовою, при цьому використано і заборонену в Україні символіку окупантів.

Закликав звернути увагу всіх небайдужих на подібний інцидент блогер під ником Фашик Донецький.

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За чоловічу футболку із закликом повторити різанину у Бучі виробники просять майже 23 долари — близько 682 гривень.

Жіноча коштуватиме долар дорожче — близько 712 гривень. Також можна зробити і худі з подібним принтом, це коштуватиме 1275 гривень.

Скрін сайту

Як уже з’ясували читачі, найімовірніше, підприємство, що пропонує придбати подібну "обновку", може базуватися в Техасі. Також на сайті t-shirtat.com є контактний номер телефону, куди багато українців вже намагалися зателефонувати. Ще частина користувачів мережі відзвітували, що залишили гнівні звернення для техпідтримки сайту.

Слід зазначити, дехто із юзерів переконаний: сайт могли підробити російські хакери, адже в інтернеті можна за гроші придбати віртуальний номер телефону, в тому числі — американський. Крім цього, у Google-відгуках про компанію є позначки щодо неправомірного використання незрозумілою компанією адреси іншої фірми, яка одягом взагалі не займається.

Втім, навіть сама можливість наявності подібних футболок, вкид про які з’явився ще кілька днів тому, глибоко обурила українських громадян. Деякі не стримують себе у висловлюваннях, описуючи емоції.

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Нагадаємо, що в Росії досі заперечують свою причетність до трагедії у Бучі, Ірпені та інших населених містах передмістя Києва. Більше того — кривавий диктатор володимир путін недавно назвав різанину в Бучі фейком. При цьому його білоруський поплічник олександр лукашенко вважає, що Буча стала місцем для проведення британської спецоперації.

Також "Телеграф" писав про те, як, за словами президента Володимира Зеленського, масові вбивства мирних жителів Бучі вплинули на переговори з росією щодо припинення воєнних дій.