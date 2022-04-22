"Може, вони отруєні?": цукерки Roshen у супермаркетах росії розбурхали мережу

Як цукерки потрапили в російські супермаркети й досі загадка

Після того, як "Телеграф" розповів про продаж у російській федерації цукерок виробництва української кондитерської фабрики Roshen, у мережі розгорілася бурхлива дискусія. Користувачі Facebook між собою намагалися з'ясувати, хто правий, а хто ні, у цій ситуації.

Нагадаємо, що карамельки Roshen знайшли росіяни в одному з супермаркетів міста Череповець. Купівлю кондитерських виробів вони записали на відео, яке потім виклали у мережі. Також у якості підтвердження було опубліковано чек.

У російському Череповці знайшли цукерки Roshen

Користувачі Facebook, традиційно, розділилися на два табори — частина стала на захист колишнього президента України Петра Порошенка, який є власником корпорації Roshen. На думку громадян, ці цукерки могли лежати на російських складах ще з 2013 року, а зараз їх дістали, бо у росії спостерігаються серйозні проблеми з продовольством. Ще частина людей написала, що заводи Roshen, які були на території країни-агресора, давно зупинилися, а виготовляти такі цукерки можуть самі росіяни, прикриваючись українськими обгортками.

Інша частина користувачів висловила своє невдоволення тим, що українські цукерки продаються у країні, яка оголосила Україні війну. Ба більше, звинуватили у цьому саме Петра Порошенка.

Варто зазначити, що достеменно невідомо, як цукерки виробництва Roshen потрапили в росію, тому звинувачувати у цьому конкретних осіб ніхто не може. Фабрики Roshen, які знаходилися на території рф, повністю перестали працювати у 2017 році — тоді керівництво оголосило про повну зупинку виробництва та консервацію всіх інфраструктурних об'єктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку російського вторгнення в Україну, з рф пішли багато західних компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.

Крім того, пізніше звідти пішли мережі фастфудів KFC і McDonald’s, а також зупинили продажі Coca-Cola і PepsiCo.