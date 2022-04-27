"Укрпошта" нагадала правила отримання пенсій для евакуйованих українців

На території, де ведуться активні бойові дії, можуть бути перенесені дати отримання виплат

Виплати всіх необхідних допомог, а також пенсій в Україні продовжуються попри війну. "Укрпошта", котра раніше забезпечувала багатьох пенсіонерів у цьому плані, нагадала, як люди, що і зараз евакуюються з небезпечних територій, зможуть отримувати свої гроші.

Детальна інформація повідомляється на офіційному сайті підприємства, повідомляє "Телеграф".

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Правила, якщо ви не виїжджали

Якщо ви вирішили залишитися на колишньому місці проживання, незалежно від активності бойових дій, варіант отримати пенсію все одно є. "Укрпошта" організовує цей механізм відповідно до можливостей логістики та інших деталей. Від людей вимагається:

терпіння в очікуванні на отримання пенсій/соцвиплат/субсидій будинку;

по можливості організація самостійного "забору" грошей у працюючих відділеннях пошти. Перевірити, чи відкрито вашу філію, можна за посиланням.

Можливі деякі затримки — переноситимуться дати виплат, проте гроші обов’язково знайдуть свого адресата.

Правила, якщо ви евакуювалися

Якщо ви хочете отримати свою пенсію в іншому населеному пункті, вам доведеться оформити заявку на переадресацію виплат. Для цього:

зателефонуйте — або до Контакт-центру "Укрпошти" (0 800 300 545), там потрібно вибрати кнопку 2, або заповніть онлайн-форму ;

— або до Контакт-центру "Укрпошти" (0 800 300 545), там потрібно вибрати кнопку 2, або заповніть онлайн-форму ; якщо перший варіант не спрацював, зверніться до ПФУ за будь-яким номером телефону, що вказано на сторінці;

за будь-яким номером телефону, що вказано на сторінці; повідомте свої дані (ПІБ, колишня адреса отримання виплат, дані паспорта, ваш номер телефону, зручний для вас спосіб отримання грошей — за адресою або у відділення, а також нова адреса для доставки). Якщо ваші виплати до вас приходили як поштовий переказ — знадобиться ще його код, який прийде вам у смс.

"Укрпошта" запевняє, що "переадресація" виплат не займе більше кількох днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за якими правилами під час війни зараз працюють відділення як "Укрпошти", так і "Нової пошти".

Крім цього ми писали про важливу для багатьох переселенців у Європі функцію, яку запустила "Нова пошта".