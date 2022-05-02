Машину біженців з Маріуполя помітили в Польщі: замість вікон плівка, а кузов прошитий кулями і осколками (фото)

Окупанти з особливим цинізмом розстрілюють автомобілі волонтерів, швидкі та ті автівки, на яких жінки та діти намагаються виїхати з гарячих точок

У мережі показали, як виглядає автомобіль, власникам якого вдалося втекти від обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.

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Світлину понівеченої окупантами автівки українців у понеділок, 2 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила користувачка Ірина Яцюк, посилаючись на "StratcomCentre".

За її словами обстріляний транспортний засіб із українськими номерними знаками, плівкою замість вікон та слідами від російських снарядів вона помітила на одній з вулиць Варшави.

У Польщі помітили розстріляне авто українського подружжя

Як виявилося, припаркований автомобіль належить українському подружжю, яке приїхало до Польщі з однієї з гарячіших точок ведення бойових дій в Україні — тимчасово окупованого міста Маріуполя.

Українці втікали з Маріуполя під обстріли окупантів

"Поїздка через росію і Литву тривала п'ять днів, до цього вони два місяці ховалися в підвалі", — йдеться в тексті публікації.

Автомобіль українських біженців з Маріуполя

Варто нагадати, що в окупованому Маріуполі продовжують залишатися тисячі людей, серед яких як мирні жителі населеного пункту, так і українські військовослужбовці, котрі понад два місяці тримають його оборону. Українці ховаються у підвалах розбомблених багатоповерхівок та на території меткомбінату "Азовсталь". Лише там налічується близько півтисячі поранених, яких російські нацисти не дають можливості вивезти на безпечні, підконтрольні Україні, території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому росіянами Маріуполі окупанти вигадали нову цинічну аферу, яка мала допомогти їм приховати наслідки своїх кривавих злочинів: загарбники вивозять тисячі тіл загиблих з міста у вантажівках "гуманітарного вантажу".