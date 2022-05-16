"За другого знижка": допомогу вдовам бойовиків "днр" зменшили до смішної суми

Вбиті росіяни "подешевшали" удвічі

У так званих "лднр" родинам загиблих на війні в Україні солдат начебто продовжують видавати матеріальну допомогу. Проте, якщо раніше пропагандисти ширили фотографії із вдовами вбитих російських військових, які демонстративно хвалилися 10 тисячами рублів, то тепер, вочевидь, через сильну інфляцію в рф, "вбитим горем" сім'ям виплачують лише по 5 тисяч рублів.

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Черговий фотодоказ у своєму Телеграм-каналі оприлюднив український блогер Сергій Стерненко.

"Даруйте, родичам окупантів, які подохли в Україні, вже дають не 10, а 5 тисяч рублєй. Тобто близько 50 доларів", — йдеться в тексті публікації.

російська вдова отримала матдопомогу за вбитого на війні в Україні солдата

У коментарях під постом Стерненко українці активно коментують фотографію жінки з грошима та наголошують, що навіть цю суму матеріальної допомоги за вбитого росіянина вважають суттєво завищеною.

Дехто відмічає задоволений вигляд "вдови" та відзначає, що це фото може бути черговою постановкою пропагандистів.

Зокрема, деякі українці говорять про те, що вже бачили фотографію цієї самої жінки, проте в руках вона тримала вдвічі більшу суму. У відповідь на це більшість жартує, що з кожним днем життя російських солдатів стає дешевшим. А дехто саркастично відмічає, що на другого вбитого діють знижки.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Мелітополі "нова влада" вирішила не платити гроші українцям, які перейшли на сторону росіян. Свої незаконні дії вони підкріплюють погрозами та наголошують, що мелітопольці не повинні вимагати зароблене, а навпаки — радіти тому, що їх не вбили.