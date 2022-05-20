"Отримано наказ про припинення оборони": командир захисників "Азовсталі" виступив із відеозверненням

Головним завданням українських героїв тепер є збереження власних життів

Захисникам багатостраждального Маріуполя, котрі понад два місяці перебувають у бомбосховищах металургійного комбінату "Азовсталь", надійшов наказ припинити оборону міста та зберегти свої життя.

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Про це у п'ятницю, 20 травня, у своєму черговому відеозверненні повідомив командира полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко.

"Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону, а також припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме: цивільні, пораненні та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну медичну допомогу, їх також вдалося евакуювати з умовою подальшого обміну та доставку на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв — процес триває. Надіюсь, що вже найближчим часом рідні та вся Україна зможуть із почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!", — прокоментував ситуацію Прокопенко.

Відеозвернення Дениса Прокопенко

Раніше "Телеграф" повідомляв, як що президент України Володимир Зеленський прокоментував порятунок тяжко поранених українських бійців, які обороняли Маріуполь від наступу російських загарбників, наголосивши, що "герої потрібні українській державі живими".