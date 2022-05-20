Як у путіна: Ахметов вирішив продати одну з найбільших яхт у світі – як вона виглядає

Ціну величезного судна, який готується на продаж, не розголошують

Через повномасштабне вторгнення росії один з найзаможніших українців Рінат Ахметов вирішив продати свою 145-метрову суперяхту, подібну до відомої "Шехерезади", власником якої є кривавий російський диктатор володимир путін. Судно під кодовою назвою Luminance може стати однією з десяти найбільших яхт у світі.

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Як повідомляє видання New York Times, суперчовен для родини українського олігарха будується у німецькому місті Бремен.

За словами директора з міжнародних зв’язків System Capital Management Джока Мендоза-Вілсона, компанія "СКМ", котра керує бізнес-активами Ріната Ахметова, розглядає ймовірність продати це судно ще до того, як будівництво буде завершено.

"З огляду на поточні обставини, ми розглядаємо її можливий продаж", — пояснив він.

Що стосується остаточної ціни, то її поки що не розголошують.

Як виглядає яхта Ахмєтова

Водночас українське видання НВ Бізнес, посилаючись на пресцентр Ріната Ахметова, повідомляє, що будівництво корабля для українського олігарха почали ще у 2017 році.

Водночас Мендоза-Вілсон заявив, що контракт на будівництво судна було підписано у 2018 році.

За словами співрозмовника New York Times, який побажав не розголошувати свого імені, деякі родичі Ріната Ахметова їздили до Західної Європи, аби детальніше ознайомитися з деталями будівництва корабля вже у 2022 році. Що стосується самого олігарха, то він під час війни перебував на території України.

Згідно з попередніми розрахунками, завершити роботи планують до кінця 2023 року.

Варто відзначити, що, враховуючи інформацію, представлену на одному з порталів для оголошень з продажу яхт, саме Luminance стане однієї з представлених 59 яхт, довжина яких є більшою за 100 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Німеччині було арештовано 156-метрову яхту російського мільярдера Алішера Усманова. Бізнесмен потрапив до списку підсанкційних осіб Заходу.