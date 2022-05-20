За голови відомих колаборантів пообіцяли нагороди

Представники партизанського руху обіцяють чималу винагороду за "голови" рупорів Кремля

Кримські партизани оголосили про полювання на чотирьох відомих колаборантів з Криму та Херсонщини. За їх "голови" обіцяють виплатити від 500 тисяч гривень до 1 мільйона.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Крим — край партизанської слави".

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Кримські партизани готові заплатити за ліквідацію голови окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, "голови Держради" півострова Володимира Константинова, голови окупаційної адміністрації у Херсонській області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова.

Усунення перших двох оцінили по 1 мільйону гривень, за двох останніх готові заплатити по 500 тисяч гривень.

"Попри те, що ці персонажі лише говірливі голови кремлівського режиму, вони підлягають усуненню. Саме вони транслюють думку ніби-то кримчан, і думку ніби-то жителів Херсонської області", — написали представники партизанського руху.

Представники руху гарантують оплату після "підтвердження виконаної роботи".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Євпаторії в Криму невідомі облили синьо-жовтою фарбою вхід до будівлі окупаційної "адміністрації", зробивши таким чином прямий натяк окупантам на настрої місцевих жителів.

Також ми писали, що у Великій Британії зробили натяк Україні на те, що їй варто повернути ще й Крим та Донбас.