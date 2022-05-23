Загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована: у Зеленського назвали причину

Під час мобілізаційних заходів до лав ЗСУ включили близько 450 тисяч осіб

З першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації на захист держави встигли встати вже близько 450 тисяч українців. Попри це строки загальної мобілізації та воєнного стану в Україні вирішили подовжити до 23 серпня, аби поповнити військові формування ще більше. Таке рішення уряду зумовлене тим, що попереду на українську державу очікують запеклі бої задля звільнення окупованих росіянами територій.

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Про це під час чергового прес-брифінгу розповів представник президента в Конституційному Суді та член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, — пише "LB".

За його словами, загальна мобілізація – це звичайний стан речей, коли в країні йде війна і найближчим часом її навряд чи скасують.

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"Ми повинні розуміти, що війна передбачає поповнення, у тому числі втрат, формування резервів. На сьогодні відбувається формування резервних бригад і резервних підрозділів. Ці резерви потребують укомплектування особовим складом, живою силою. Відповідно, технікою. Зараз цей процес іде. Сподіватися до кінця війни, що загальна мобілізація буде скасована, я думаю, на цей час підстав немає… Ворог ще має достатньо міцності. На превеликий жаль, нас ще чекають дуже складні часи, коли ми будемо відвойовувати нашу територію", – пояснив він.

Веніславський також додав, що у перший день повномасштабного вторгнення росії на українські землі чисельність Збройних сил країни та інших військових формувань складала 261 тисячу осіб. Наразі, по завершенню третього місяця війни з агресором на оборону Батьківщини стали вже 700 тисяч українців, тобто завдяки загальній мобілізації до лав Збройних сил України було залучено близько 450 тисяч громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії мобілізаційних заходів в Україні, громадян, які мають так званий "білий квиток" також можуть призвати на службу — куди саме відправлятимуть таких українців та що на них чекає.