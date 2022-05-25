Поки українці зустрічають труни з передової, на Волині родина "мажорів" влаштувала королівське весілля (відео)

В яку суму обійшлося королівське за розмахом свято важко навіть уявити

Поки в Україні впродовж трьох місяців війни з кривавою росією оплакують десятки тисяч загиблих військовослужбовців, мирних людей і замордованих окупантами діток, на Волині багатії влаштували помпезне весілля. Одружувався син одного із засновників фірми з виготовлення ковбас "Ідна".

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Уривки відео зі свята, на якому були присутні й деякі українські зірки, оприлюднив телеканал ТРК Аверс.

Судячи з кадрів, що вдалося відзняти на весіллі, як самі винуватці урочистості, так і їх гості, живуть у зовсім паралельних реальностях з українцями, котрі вже більше трьох місяців моляться за близьких, які знаходяться в "гарячих" точках бойових дій та оплакують загиблих, отримуючи труни з передової.

Наречений Андрій Голуб будує плани на майбутнє та міркує про те, як буде з коханою кататися на кабріолеті по європейських країнах, зовсім забувши про нещадні вбивства мирних людей російськими окупантами.

Його наречена Ліна розслабляється завдяки шампанському та сподівається, що під час свята не буде дощу, в той час, як тисячі жителів України, ховаючись місяцями у бомбосховищах, мріють про цей дощ, аби бодай напитися води.

Вочевидь заможну родину Голубів трагедія всього українського народу зовсім не турбує.

Весілля під час війни

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час весілля сина колишнього півзахисника "Манчестер Юнайдед" Девіда Бекхема, гостей закликали віддати усі гроші, які вони хотіли подарувати молодятам, на допомогу Україні.